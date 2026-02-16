В ходе прений сторон на слушаниях по делу о теракте в «Крокус сити холле» во 2-м Западном окружном военном суде государственный обвинитель потребовал приговорить четверых фигурантов дела о теракте к пожизненному лишению свободы, сообщил РИА Новости участник процесса.

Речь идет о Шамсидине Фаридуни, Далерджоне Мирзоеве, Мухаммадсобире Файзове и Саидакрами Рачабализоде (все они внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Адвокат потерпевших Людмила Айвар ранее рассказывала RTVI, что именно эти четверо фигурантов признали вину и выразили раскаяние.

Всего на скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в совершении теракта, остальным инкриминируется содействие террористической деятельности. По словам Айвар, вину они либо не признают, либо признают лишь частично, утверждая, что не знали о подготовке нападения на концертный зал.

Заседание проходит в закрытом режиме, на данной стадии прокурор запрашивает у суда наказание, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.

Террористический акт в концертном зале в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. Вооруженные нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал.

По данным Следственного комитета, жертвами трагедии стали 149 человек, один до сих пор считается пропавшим без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 человек. Общий размер причиненного ущерба оценивается примерно в 6 млрд рублей.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что к атаке на концертный зал причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*. В июне 2025 года обвиняемые заявили, что заказчиком теракта являлась «государственная структура Украины», а «Вилаят Хорасан»* — организатором.

* Организация признана в России террористической и запрещена