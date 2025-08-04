Сегодня, 4 августа, в Москве состоялось первое заседание суда по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Хотя вскоре после начала его закрыли для публики и СМИ, многие подробности из зала стали известны благодаря адвокату Людмиле Айвар, которая представляет интересы потерпевших. Что она рассказала — в материале корреспондента RTVI.

Айвар пояснила, что сейчас слушается дело о теракте в «Крокусе», выделенное в отдельное производство. Перед судом предстали 19 человек, в отношении которых уголовное расследование закончено. Другое, основное дело, возбуждено в отношении неустановленных, находящихся в розыске и за пределами РФ лиц.

«Правоохранительные органы сейчас через Интерпол совершают активные действия для того, чтобы этих лиц получить, чтобы они предстали перед российским правосудием», — сообщила представитель потерпевших.

Организаторы теракта, по словам Айвар, все находятся в розыске. О них идет речь в суде, но делиться этой информацией с журналистами адвокат отказалась, сославшись на то, что «процесс все-таки закрытый».

Почему закрыли заседание?

Сначала оно было открытым, но потом суд огласил письмо ФСБ о том, что «могут поступать угрозы, и нет реальной безопасности в отношении государственного обвинителя и потерпевших», рассказала Айвар.

По ее словам, представители потерпевших полностью поддерживают решение суда закрыть заседание, поскольку «сторона потерпевших не чувствует себя в безопасности с учетом того, что большинство участников этой террористической организации находятся на свободе».

Адвокат подчеркнула, что закрытый формат заседания не связан с оглашением данных личного характера, семейной тайны или сведений государственной важности: в таком случае в закрытом режиме можно было бы рассматривать все дело, пояснила она. «Закрывали не из-за тайны. А именно из-за безопасности», — повторила Айвар.

«Мы раскаиваемся, мы так сострадаем потерпевшим»

Четверо подсудимых, которых обвинение считает непосредственными исполнителями теракта, признали себя виновными. Напомним, следствие считает, что теракт осуществили граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, которые по указанию завербовавших их кураторов предварительно прошли обучение за границей. Все четверо находятся под стражей в московском СИЗО «Лефортово».

«Они говорят: “Мы вину признаем, мы раскаиваемся, мы так сострадаем потерпевшим, сердце болит, готовы понести наказание, какое суд назначит”. Это кощунство, издевательство над потерпевшими — когда террорист, который стрелял в людей, резал людей, говорит: “Я так сострадаю, так искренне сочувствую этим людям, потому что с ними произошло такое горе”», — возмутилась Айвар.

Пятеро подсудимых, по ее словам, категорически не признали себя виновными ни в чем. Они заявили в суде, что переводили деньги «бедным, нуждающимся братьям и сестрам», не зная, что их средства пойдут на финансирование терроризма.

«Машину продал мой сын, — говорит один из подсудимых, — а я вообще об этом ничего не знал, меня пришли арестовали и сказали, что я виноват», — привела пример адвокат потерпевших.

Остальные подсудимые признали вину, но не в тех преступлениях, которые им вменяют. Напомним, выходцев из Ингушетии Джабраила Аушева и Хусейна Медова обвинили в том, что они за 1 млн рублей передали террористам автоматы Калашникова с патронами и магазинами. Жившие и работавшие в Твери Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы, по версии следствия, обеспечили транспорт для перемещения террористов, а проживавший в Москве с 2016 года уроженец Киргизии Алишер Касимов предположительно предоставил террористам съемную квартиру.

«О том, что они готовили террористический акт, участвовали в незаконном формировании, они якобы не знали. Те, кто признал себя виновными частично, заявили, что они переводили деньги, сдавали квартиры, продавали машины, но не знали о том, что участвуют в совершении террористического акта», — пояснила Айвар.

Практически все обвиняемые, уточнила она, говорят на таджикском языке, один — на чеченском. Им предоставлены переводчики. Четверо обвиняемых разговаривают по-русски.

Государственный обвинитель попросил продлить всем обвиняемым меру пресечения на 6 месяцев. Пятеро категорически возражали и просили их отпустить. Четверо согласились — сказали, что они согласны находиться в СИЗО. Остальные оставили вопрос на усмотрение суда, сообщила Людмила Айвар.

Почему «Крокус»? Почему «Пикник»?

Террористы изучали разные места массового скопления людей с прицелом на совершение теракта, заявила представитель потерпевших. По ее словам, в рамках подготовки нападения они побывали в «Крокус Сити Холле», осмотрелись там и разобрались, как проводятся мероприятия, — и выбрали его, «видимо, в связи с тем, что это было гораздо легче, чем в других местах».

На какой именно концерт ворвались террористы, не имеет значения, убеждена адвокат. При этом она признала, что от статуса выступающих артистов могут зависеть меры безопасности.

«Какая разница, какая группа — хоть АВВА, хоть Boney M, хоть кто угодно бы там выступал, даже сам Агаларов. Но в этом случае, я думаю, охрана была бы гораздо более эффективной, нежели в группе “Пикник”. Но, тем не менее, им [террористам] было все равно, какая группа. Группа никак не связана с терактом, они не пришли запугать группу — они пришли запугать людей», — считает Айвар.

Агаларов, которого она упомянула, — это певец Эмин, сын владельца «Крокуса» Араза Агаларова. После теракта он давал интервью, в котором отверг обвинения по поводу якобы запертых эвакуационных выходов, из-за которых люди не смогли выбраться наружу из горящего здания. Артист предположил, что зрители из-за паники и неразберихи натыкались на закрытые двери служебных помещений, не являющиеся служебными выходами.

«До сих пор проходят лечение»: что известно о состоянии потерпевших

Потерпевшими по делу проходят 127 человек, сообщила Айвар. По ее словам, многие не пришли в суд, потому что им тяжело. Тем не менее, на сегодняшнем заседании присутствовало более 20 потерпевших.

«Люди потеряли своих близких. Часть из них находилась в “Крокусе”, и на глазах у них убивали их мужей и жен, в них стреляли, их резали ножами, все это наблюдали потерпевшие. Безусловно, психическое и физическое состояние потерпевших достаточно тяжелое. Некоторые до сих пор проходят лечение, в них стреляли и у них извлекали пули, они надышались угарным газом, кто-то из них обгорел, уже прошли много-много операций и до сих пор проходят лечение», — рассказала адвокат.

На момент ее беседы с журналистами к обвиняемым было подано 25 гражданских исков от потерпевших, некоторые должны были заявить о своих требованиях в ходе дальнейшего заседания, но кто-то вообще не собирается этого делать.

«Какая-то часть не будет заявлять иски вообще, потому что с этих людей взять нечего. Знаете, только профанация: мы заявили гражданские иски на много миллионов, нам их удовлетворили, и у нас есть исполнительный лист, но мы все равно ничего не получим», — пояснила Айвар.

Она уточнила, что, как следует из материалов уголовного дела, исполнители терактов получили разные денежные вознаграждения — «но это было не более 1 млн рублей».

Почему судят не присяжные?

Защита обвиняемых ходатайствовала о том, чтобы это дело рассматривалось коллегией присяжных, но получила отказ. По словам Людмилы Айвар, это было неизбежно, поскольку дела о теракте (по ст. 205 УК РФ) не рассматриваются присяжными заседателями в принципе.

«Раньше, какое-то время назад, 205-я рассматривалась присяжными. Видимо, адвокаты немножко подзабыли или закон не читали, это процессуальная ошибка. Эта категория дел рассматривается тройкой профессиональных судей. Вот у нас сидят три профессиональных военных судьи, очень внимательно все слушают и я думаю, что будут так же внимательно разбираться», — рассказала представитель потерпевших.

Со стороны обвинения, по ее словам, сформирована «целая группа» прокуроров в составе «как минимум трех» человек.

Напомним, в январе 2025 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте проходят 27 человек. Им предъявлены обвинения, большинству грозит пожизненное лишение свободы. Некоторых задержали за рубежом, в том числе в Турции и США.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что к атаке на концертный зал причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*. В июне 2025 года обвиняемые заявили, что заказчиком теракта являлась «государственная структура Украины», а «Вилаят Хорасан»* — организатором.

* Организация признана в России террористической и запрещена