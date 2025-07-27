Исполнители теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» сразу после нападения 22 марта 2024 года получили от своих кураторов 135 тысяч рублей, которые те перевели на банковскую карту одному из обвиняемых, передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Там говорится, что указанная сумма была зачислена «неустановленным участником преступной организации» со счета 25-летнего Якубджони Юсуфзоды на карту Шамсидина Фаридуни, чтобы он и его предполагаемые подельники — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов — смогли покинуть территорию России.

Кроме того, ТАСС узнал, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны шесть юридических лиц — два оператора сотовой связи (МТС и «Т2 мобайл») и еще четыре организации, имущество которых было уничтожено в результате устроенного террористами пожара. Речь идет об АО «Крокус интернэшнл», ООО «Сервис холл», ООО «МСМ» и ООО «С-сервис». Все эти компании вправе участвовать в судебном процессе по делу и подать гражданские иски о компенсации причиненного им ущерба.

РИА Новости — также со ссылкой на данные следствия- уточняет, что для поджога здания был использован бензин, который злоумышленники принесли с собой в пяти бутылках.

В опубликованной агентством цитате из материалов дела говорится, что Мирзоев, Рачабализода, Файзов и Фаридуни «разлили из пяти принесенных бутылок автомобильный бензин и при помощи имеющихся при них газовых зажигалок подожгли его, в результате чего в пяти точках (концертного зала) образовались пять очагов пожара и две точки горения»

«Результатом поджога явилось возгорание предметов интерьера и посетителей, которое привело к пожару, уничтожившему здание концертного зала, и гибели находившихся в помещении лиц», — сказано в деле.

Накануне стало известно, что автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и почти 1,4 тысячи патронов к ним для совершения теракта были привезены в Подмосковье из Дагестана в тайнике, специально оборудованном в легковом автомобиле Mitsubishi. В материалах уголовного дела, на которые ссылается ТАСС, указано, что дагестанские сообщники террористов Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев добыли оружие и боеприпасы и сделали тайник в машине, которую один из них впоследствии перегнал в Московскую область.

Груз из машины был перемещен в схрон в лесополосе на Дмитровском шоссе в 15 км от МКАД, откуда его забрал предполагаемый участник теракта Шамсидин Фаридуни. Он, как считает следствие, перенес оружие и патроны в свою съемную квартиру в Красногорске, где хранил до самого нападения.

Кроме того, ТАСС узнал, что непосредственно накануне теракта исполнители по указанию кураторов уничтожили свои смартфоны и купили в супермаркете «О’кей» в одном из красногорских ТЦ четыре новых мобильника, а также ножи «бытового назначения» — то есть кухонные — «с целью их использования в качестве оружия при совершения террористического акта».

Ножи, огнестрельное оружие и боеприпасы террористы разместили в жилетах с разгрузкой, которые самостоятельно сшили по инструкциям из интернет-роликов, просмотренных ими также по заданию кураторов, говорится в материалах дела.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» исполнители теракта открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе зрительного зала и других помещениях, после чего устроили пожар и скрылись. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

По версии следствия, непосредственными исполнителями теракта были граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, которые по указанию завербовавших их кураторов предварительно прошли обучение за границей. Все четверо находятся под стражей в СИЗО «Лефортово».

Арестованы и предполагаемые пособники нападения, помогавшие исполнителям теракта на разных этапах:

выходцев из Ингушетии Джабраила Аушева и Хусейна Медова обвинили в том, что они за 1 млн рублей передали террористам автоматы Калашникова с патронами и магазинами,

жившие и работавшие в Твери Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы, по версии следствия, обеспечили транспорт для перемещения террористов,

проживавший в Москве с 2016 года уроженец Киргизии Алишер Касимов предположительно предоставил террористам съемную квартиру.

В январе 2025 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте проходят 27 человек. Им предъявлены обвинения, большинству грозит пожизненное лишение свободы. Некоторых задержали за рубежом, в том числе в Турции и США.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что к атаке на концертный зал причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*. В июне 2025 года обвиняемые заявили, что заказчиком теракта являлась «государственная структура Украины», а «Вилаят Хорасан»* — организатором.

* Организация признана в России террористической и запрещена