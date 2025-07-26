Оружие для совершения теракта в красногорском «Крокус Сити Холле» было привезено из Дагестана в Mitsubishi со специально оборудованным тайником, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Из них также следует, что кухонные ножи и смартфоны обвиняемые купили сами накануне нападения.

По данным следствия, сообщники террористов из Дагестана Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев добыли три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1380 патронов, после чего оборудовали под них тайник в автомобиле.

Гадоев приехал на этой машине на Дмитровское шоссе в 15 км от МКАД, где переложил груз в схрон на территории леса в месте, указанном ему предполагаемыми террористами — Шамсидином Фаридуни и Далержоном Мирзоевым. Впоследствии Фаридуни забрал оружие и боеприпасы, положил в свой Renault и отвез на съемную квартиру в красногорской деревне Путилково, где они хранились до совершения теракта.

Кроме того, из материалов дела следует, что перед нападением на «Крокус Сити Холл» террористы, выполняя «указания неустановленного лица с псевдонимом Сайфулло о максимальной конспирации преступной деятельности», уничтожили свои смартфоны и купили четыре новых взамен. По заданию куратора они также приобрели в супермаркете «О’кей» в одном из красногорских ТЦ ножи «бытового назначения» — то есть кухонные — «с целью их использования в качестве оружия при совершения террористического акта».

Незадолго до теракта фигуранты уголовного дела, как считает следствие, скачали в Сети «специальные обучающие ролики», по инструкциям которых сами сшили разгрузочные жилеты под боеприпасы и впоследствии использовали их в «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Нападение на концертный зал в подмосковном Красногорске было совершено 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

По версии следствия, шестеро разыскиваемых фигурантов завербовали непосредственных исполнителей теракта, организовав их обучение за границей. Речь идет о гражданах Таджикистана Далерджоне Мирзоеве, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове, обвиняемых в нападении на концертный зал. Все четверо находятся под стражей в СИЗО «Лефортово».

Также арестованы предполагаемые пособники нападения на «Крокус», помогавшие исполнителям теракта на различных этапах: в процессе подготовки к преступлению, в момент атаки и при попытке скрыться. Выходцев из Ингушетии Джабраила Аушева и Хусейна Медова обвиняют в том, что они за 1 млн рублей передали террористам автоматы Калашникова с патронами и магазинами. Жившие и работавшие в Твери Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы, по версии следствия, обеспечили транспорт, а уроженец Киргизии Алишер Касимов* — съемную квартиру.

В январе 2025 года глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Им предъявлены обвинения в окончательной редакции, большинству из них грозят пожизненные сроки. Некоторые предполагаемые соучастники теракта были задержаны за рубежом, в том числе в Турции и США.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что к атаке на концертный зал причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*. В июне 2025 года фигуранты дела заявили, что заказчиком теракта являлась «государственная структура Украины», а «Вилаят Хорасан»* — организатором.

* Организация признана в России террористической и запрещена