Заказчиком теракта в «Крокус Сити Холле» была «государственная структура Украины», а организатором — «Вилаят Хорасан»*. Об этом во время допроса заявил один из фигурантов, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Когда мы выезжали, то [Далерджон] Мирзоев и [Шамсидин] Фаридуни отправили координатору Сайфулло уведомление, что теракт нами выполнен. Также из их разговора я слышал, что Сайфулло им ответил и сообщил, что заказчиком данного теракта в концертном зале “Крокус Сити Холл” была государственная структура Украины», — говорится в показаниях.

После этого, заявил фигурант, Сайфулло сообщил им, что они должны «добраться до границы между Россией и Украиной и пересечь ее», далее добраться до Киева и получить деньги (около 1 млн рублей).

Допрашиваемый при этом заявил, что в этот момент он «понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками».

«Члены экстремистского движения “Хорасан” были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам Сайфулло. <…> Когда мы поняли, что являемся исполнителями заказа Украины, то решили не отказываться от совершения теракта, так как Сайфулло предложил нам много денег», — говорится в документах.

Адвокат Игорь Трунов подтвердил ТАСС подлинность этих документов. Его коллегия представляет интересы 95 потерпевших в этом деле.

РИА Новости уточняет, что исполнители теракта также получили оружие с украинской территории, а в Брянской области их «ждала группа, чтобы помочь пересечь границу». По данным агентства, один из фигурантов дела — Муродали Рачабализода — признался, что планировал «остаться жить на Украине».

Трунов заявил РИА Новости, что исполнители назвали Украину организатором теракта, а заказчиками — некие «недружественные страны» (их название не приводится), которые «финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России».

Ранее Следственный комитет России сообщил, что завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле». В ведомстве заявили, что «бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».

Обвинения были предъявлены 19 фигурантам дела, среди которых участники террористической группировки «Вилаят Хорасан» и лица, оказавшие им содействие.

Подготовка к теракту, как утверждает следствие, началась за несколько месяцев до его совершения: часть обвиняемых прибыла из-за рубежа после специальной подготовки, другие находились в России и занимались поиском и модификацией оружия, которое было доставлено в Москву из Каспийска, где, по данным СК, планировался еще один теракт.

В марте адвокат Олег Власов, представлявший интересы обвиняемых, сообщил «Коммерсанту», что участники террористической ячейки были завербованы представителями «Вилаят Хорасан». Он рассказал, что до сих пор нет ясности, кто именно был заказчиком теракта, а на Украине злоумышленники планировали скрыться, потому что «оттуда их точно не выдали бы».

Власов при этом отметил, что организаторы теракта приказали предполагаемым исполнителям теракта оставаться на месте преступления и «встретить» прибывавших правоохранителей. Адвокат предположил, что кураторы «попросту хотели, чтобы они там и погибли».

«Но у террористов с дисциплиной оказалось не очень, поэтому четверка покинула место происшествия уже через 13 минут и направилась в сторону Калужского шоссе», — сообщил он.

Адвокат рассказал, что фигуранты дела избавились от имеющихся у них трех автоматов, у них оставались только «ножи и фонарики». Когда кураторы теракта поняли, что участники налета покинули место преступления, то посоветовали им двигаться к границе с Украиной, но «инструкций не дали», добавил Власов.

«Может быть, организаторы надеялись, что при переходе границы их застрелят либо наши, либо на той стороне»,— не исключил он.

Власов также заявил, что четких мотивов нападения на «Крокус Сити Холл» он в деле не нашел. Один из вариантов — что теракт мог быть связан с обострением в израильско-арабских отношениях.

* — афганское подразделение «Исламского государства», которая является запрещенной в России террористической организацией