Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» был спланирован и совершен «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации» в России. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК). В нем ведомство отчиталось о завершении расследования уголовного дела о теракте 22 марта 2024 года.

По утверждению СК, теракт, который назван в релизе «бесчеловечным преступлением», совершили члены террористической организации «Вилаят Хорасан»*, а также их пособники.

Всего по делу проходят 19 фигурантов, их обвиняют по разным статьям УК в зависимости от роли каждого. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается предварительное следствие.

СК указывает, что подготовка к теракту в «Крокусе» длилась несколько месяцев, часть фигурантов проходила ее за границей. Некоторые обвиняемые находились в России, занимаясь поиском «средств и орудий» для совершения теракта. Кроме того, злоумышленники «на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации», говорится в пресс-релизе.

Оружие, предназначенное для совершения теракта, привезли в дагестанский Каспийск, а прямо перед нападением его доставили в Московскую область, утверждает СК. По версии следствия, несколько обвиняемых также планировали подорвать развлекательный комплекс в Каспийске, но преступление удалось предотвратить.

Исполнители теракта в «Крокусе» пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву, указывает СК.

Комментируя пресс-релиз Следственного комитета, телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука написал, что результат расследования «позволяет в очередной раз убедиться, что мигранты являются «лакомым куском» для работы зарубежных спецслужб».

Теракт в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибло 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что к атаке причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*.

В январе 2025 года глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Позже секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал, что российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, причастных к нападению на концертный зал. Фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции, большинству из них грозят пожизненные сроки. Некоторые предполагаемые соучастники были задержаны за рубежом, в том числе в Турции и США.

Как сообщал СК в марте, следствие пришло к выводу, что теракт в «Крокусе» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». В ведомстве не уточнили, о какой стране идет речь.

*организация признана в России террористической и запрещена