На телах некоторых погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», совершенном 22 марта 2024 года, обнаружили колото-резаные раны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это может говорить о том, что напавшие на «Крокус» использовали не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи. Помимо этого, такие ранения могут указывать на поражение осколками или удары об острый предмет, пояснил собеседник ТАСС. Он добавил, что на месте происшествия было найдено большое количество стреляных гильз.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что к атаке на концертный зал причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*.

В январе 2025 года глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Им предъявлены обвинения в окончательной редакции, большинству из них грозят пожизненные сроки. Некоторые предполагаемые соучастники теракта были задержаны за рубежом, в том числе в Турции и США.

В марте были завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении теракта. Следствие пришло к выводу, что теракт в «Крокусе» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». О какой стране идет речь, в СК не уточнили.

Непосредственной организацией теракта в «Крокусе» занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых «проходит под псевдонимами». Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что они находятся за границей, в связи с чем арестованы заочно и объявлены в розыск.

По версии следствия, шестеро разыскиваемых фигурантов завербовали непосредственных исполнителей теракта, организовав их обучение за границей. Как отмечал «Коммерсантъ», дело о теракте в «Крокусе» насчитывает 420 томов, окончание всех следственных действий запланировано на 22 мая.

* Организация признана в России террористической и запрещена