Российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил ТАСС секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Ранее сообщалось об аресте 27 фигурантов.

«Российскими спецслужбами выявлено и задержано 45 лиц, причастных к совершению этого теракта», — рассказал Шойгу.

Он отметил, что к совершению теракта также причастна военная разведка Украины, которая «активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов».

«Им оказывается всесторонняя помощь в оснащении и подготовке таких резонансных атак, как нападение на “Крокус Сити Холл” в марте 2024 года», — рассказал Шойгу.

В январе 2025 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Им предъявлены обвинения в окончательной редакции, большинству из них грозят пожизненные сроки. Некоторые предполагаемые соучастники теракта были задержаны за рубежом, в том числе в Турции и США.

Отдельно Шойгу отметил, что в России сохраняются «угрозы со стороны международных террористических организаций, стремящихся к созданию законспирированных ячеек и банд подполья на территории России, прежде всего на Северном Кавказе».

При этом секретарь Совбеза уточнил, что российские спецслужбы в прошлом году предотвратили более 200 терактов, 14 из которых готовились в учебных заведениях и местах массового пребывания людей. Также в 2024 году, продолжил он, было задержано свыше 1,8 тыс. лиц за участие в террористической деятельности, 42 террориста были убиты при сопротивлении.

«Заблокированы счета и финансовые операции лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований, на общую сумму свыше 230 млн рублей», — добавил собеседник агентства.

21 апреля телеграм-канал Baza сообщил, что кураторы якобы заверили исполнителей теракта в «Крокусе» в том, что в здании «соберется много евреев». Об этом, как уточняется в посте, сообщил обвиняемый Далерджон Мирзоев.

Перед нападением, по его словам, они выпили некую воду «со странным привкусом», после чего «почувствовали резкий прилив сил и смелости, а чувство страха отключилось».

Исполнители теракта, по данным Baza, думали совершить теракт на Красной площади, в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино и в синагоге на Чистых прудах.

«Первый вариант отмели из-за большого скопления полиции, второй — из-за вооруженного ЧОПа, который мог оказать сопротивление, а также множества аварийных выходов и пожарной части, которая расположена недалеко от комплекса. <…> Ближе к марту решили атаковать “Крокус”», — говорится в посте.

По данным источников Baza, обвиняемые в теракте получили списанное оружие с рассверленными стволами, но неудачно восстановили его, «просто заварив дырки обычной электросваркой», из-за чего оружие стало искрить при стрельбе.

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Нападавшие начали стрелять из автоматов по людям внутри здания и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, более 550 получили ранения.

За теракт в «Крокусе» взяло на себя ответственность «Исламское государство»*. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что к нападению причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*.

* организация признана в России террористической и запрещена