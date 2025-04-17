Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились друг с другом за несколько дней до нападения на концертный зал. Об этом РИА Новости сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

«Они встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест. Мой подзащитный приехал из Новосибирска. До этого их координировали отдельно по переписке в Telegram», — рассказал собеседник агентства.

14 апреля Власов сообщал, что исполнители теракта в концертном зале по результатам экспертизы были признаны вменяемыми.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что к атаке причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*.

В январе 2025 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Им предъявлены обвинения в окончательной редакции, большинству из них грозят пожизненные сроки. Некоторые предполагаемые соучастники теракта были задержаны за рубежом, в том числе в Турции и США.

* организация признана в России террористической и запрещена