Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» по результатам экспертизы были признаны вменяемыми. Об этом сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — рассказал собеседник агентства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что к атаке причастна афганская ячейка группировки «Вилаят Хорасан»*.

В январе 2025 года глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 человек. Им предъявлены обвинения в окончательной редакции, большинству из них грозят пожизненные сроки. Некоторые предполагаемые соучастники теракта были задержаны за рубежом, в том числе в Турции и США.

12 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что на телах некоторых погибших в результате теракта обнаружили колото-резаные раны. Это может говорить о том, что напавшие на «Крокус» использовали не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи. Помимо этого, такие ранения могут указывать на поражение осколками или удары об острый предмет, пояснил собеседник агентства.

* Организация признана в России террористической и запрещена