Пожизненными сроками закончилось уголовное дело о самом громком теракте в России последних лет. Второй западный окружной военный суд вынес приговор 19 террористам, устроившим теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, который унес жизни 147 человек. В ходе процесса подсудимые настаивали на суде присяжных, просили о снисхождении и даже заявляли о готовности пойти на СВО. Вместе с тем пятеро осужденных не признали вину, а один из непосредственных исполнителей теракта и вовсе заявил, что участвовал в «джихаде». Подробности судебного процесса, а также комментарии адвокатов потерпевших об исходе уголовного дела — в материале RTVI.

Повышенные меры безопасности введены 12 марта возле здания Московского городского суда. Периметр охраняют сотрудники спецслужб с автоматическим оружием, а в большом зале заседания апелляционного корпуса собрались десятки журналистов. Сегодня Второй западный окружной военный суд в ходе выездного заседания поставил точку в деле о нападении террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, вынеся приговор 19 фигурантам дела.

Коллегия из трех военных судей около часа оглашала вводную и резолютивную часть приговора подсудимым. Все они находились в специальных аквариумах, окруженных плотным кольцом сотрудников полиции и ОМОН с автоматами.

Решением суда 15 из 19 обвиняемых получили пожизненные сроки, включая непосредственных исполнителей. Коллегия также удовлетворила все гражданские иски потерпевших на общую сумму более 207 млн рублей.

Обвиняемые выслушали приговор без эмоций, а большинство из адвокатов будут обжаловать приговор, так как они являются адвокатами по назначению и обязаны это делать по закону.

Из 19 подсудимых пятеро ранее отказались признать вину. Среди них один из непосредственных исполнителей — Саидакрами Муродали Рачабализода. В ходе процесса террорист заявил, что «совершил джихад». Некоторые его подельники признали вину частично. Так, братья Умеджон и Мустаки Солиевы нашли оружие, но якобы не знали о его предназначении и не состояли в террористических организациях. Сдавший квартиру исполнителям теракта обвиняемый заявил, что не знал об их планах. Еще двое террористов, по из словам, «переводили деньги на благотворительность».

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сразу после вынесения приговора заявила, что теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины.

«Достоверно установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме того, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено», — сообщила Светлана Петренко.

На оглашении приговора присутствовали и потерпевшие. Все они до сих пор переживают эмоциональное потрясение, так как потеряли родных и близких, а также боятся посещать массовые мероприятия. Вместе с тем большинство из них удовлетворено приговором суда.

«Мы более чем удовлетворены приговором, так как суд назначил запрошенные прокурором наказания», — заявила одна из потерпевших, с трудом сдерживая эмоции. Тем не менее защита потерпевших будет обжаловать приговор. Так, адвокат Людмила Айвар рассказала, что так и не увидела раскаяния подсудимых.

«Они всячески увиливали и пытались смягчить наказание, говорили о милосердии. Но разве они проявили милосердие к людям, которых они убили, которые молили о нем? Настоящего раскаяния в их действиях мы так и не увидели, — заявила адвокат.

Помимо этого защитник сочла возможным временную отмену моратория на смертную казнь.

«Мы конечно гуманная страна. Несмотря на то что я профессиональный адвокат, чисто из человеческих соображений ввела бы временную отмену моратория на смертную казнь в подобных делах», — отметила Людмила Айвар.

Кроме того адвокат подчеркнула, что сейчас перед судом предстали исполнители и пособники террористов, но имена организаторов известны следствию, и они находятся в розыске.

Весь процесс по ходатайству прокурора проходил в закрытом для прессы и слушателей режиме. Эта мера была применена для обеспечения безопасности потерпевших.

Защита обвиняемых в начале процесса ходатайствовала о том, чтобы дело рассматривалось коллегией присяжных, но получила отказ. Ранее адвокат потерпевших Людмила Айвар в беседе с RTVI рассказала, что подобное решение суда было неизбежно, поскольку дела о теракте (по ст.205 УК РФ) не рассматриваются присяжными заседателями в принципе.

По мнению Людмилы Айвар, «адвокаты подсудимых немножко подзабыли или не читали закон», так как рассмотрение дел о терроризме с участием присяжных в России уже давно невозможно, и сочла данный шаг процессуальной ошибкой защиты.

Двое из 19 подсудимых просили суд вместо наказания отправить их на СВО, чтобы «искупить вину кровью», а также доказать свою непричастность к преступлению. Это заявление Джабраил Аушев и Хусейн Медов сделали вскоре после того, как прокурор озвучил сроки запрашиваемых для всех фигурантов дела наказаний — от 19 лет до пожизненного лишения свободы.

Непосредственными исполнителями теракта являются Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода. Пособниками исполнения теракта стали: Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, а также Исроил Исломов и два его сына. Всех вышеперечисленных внесли в перечень террористов.