Еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле» — 42-летняя Наталья Скисова — умерла 14 марта после длительного лечения от тяжелого ранения. Об этом ТАСС рассказала адвокат потерпевших Людмила Айвар.

По ее словам, причиной смерти женщины стали «последствия причинения вреда». Получив тяжелую травму почти два года назад при нападении террористов на концертный зал в подмосковном Красногорске, Скисова все это время находилась на лечении.

СМИ отмечают, что пострадавшая скончалась вскоре после вынесения приговора. Наталья Скисова жила в поселке Зелёное Богородского округа и получила билет на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в качестве подарка на день рождения.

Оказавшись в горящем зрительном зале, женщина пыталась выбраться через окно, но в результате с группой других зрителей попала в подвал, где при попытке выбраться наружу столкнулась со стеной и получила травмы. Примерно через 40 минут после начала теракта Скисова смогла покинуть здание и уехать с места происшествия на автомобиле. По пути ей стало плохо, и она попросила помощи у полицейских, после чего была госпитализирована. Ее выписали через несколько дней.

Впоследствии Скисова принимала участие в концерте, посвященном памяти погибших при теракте. Со сцены женщина рассказывала, что получила билет на концерт группы «Пикник» в качестве подарка на день рождения. Она благодарила охранника «Крокуса» Алексея Асанушкина, который, несмотря на плохое самочувствие из-за отравления угарным газом, вернулся в здание и вывел оттуда людей.

«Ему было плохо, но он вернулся за нами и вывел нас оттуда. Благодарна ему, что не оставил моих детей без мамы», — заявила Скисова.

По ее словам, она надышалась угарного газа в концертном зале, где террористы устроили поджог, и потеряла сознание. Ее вытащил наружу оказавшийся поблизости мужчина.

Также Скисова отмечала мужество и храбрость другого посетителя концерта, который вооружился пожарным топором и был готов сойтись с террористами врукопашную. «Оттого, что он был очень уверенным с этим топором, мне становилось легче. Если он это увидит, пускай знает, что он в моем сердце», — поделилась женщина.

В общей сложности жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали теперь уже более 150 человек. Одного из пострадавших — инвалида-колясочника Максима Вербенина, который все это время числился пропавшим без вести, — смогли похоронить только три дня назад. Девушка, которую он накрыл своим телом, когда получил огнестрельные ранения и упал на нее с коляски, получила ожоги 60% поверхности тела и до сих пор лечится: у нее возникли проблемы с приживаемостью пересаженной кожи.

Другой пострадавший — 53-летний журналист Дмитрий Сараев — получил пулю в позвоночник. Из-за ранения он постоянно мучился от сильных болей, у него возникли проблемы с психикой и сном. В сентябре 2025 года мужчина покончил с собой, но известно об этом стало только в конце судебного процесса по делу о теракте.

Непосредственным исполнителям, которые убивали людей и подожгли концертный зал, дали пожизненные сроки. Подельники, предоставившим террористам жилье, автомобиль, мобильную связь и банковские карты для перевода денег, получили длительные сроки лишения свободы. Адвокаты потерпевших, комментируя приговоры, призвали снять мораторий на смертную казнь.