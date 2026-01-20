Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов заявил, что правонарушения с использованием холодного оружия превратились в серьезную угрозу общественной безопасности.

«Криминальная хроника пестрит случаями поножовщины», — отметил парламентарий.

Так, накануне в подмосковной Электростали в результате ножевого ранения умер 18-летний местный житель, а в Нижнем Тагиле задержали подростка, напавшего с ножом на 47-летнюю местную жительницу, которая с кончалась от ран.

В Петербурге ударившего учительницу ножом 15-летнего подростка отправили в СИЗО

Миронов напомнил, что до конца 2003 года за незаконное ношение холодного оружия грозило до двух лет лишения свободы. Однако вместо этого наказания впоследствии ввели административный штраф.

«Либерализация совпала с притоком мигрантов, которые взяли за правило не расставаться с «колюще-режущими предметами», понимая, что в крайнем случае обойдутся небольшим штрафом. Да и наши гопники от них не отстают», — подчеркнул лидер «Справедливой России».

По мнению Миронова, о масштабе проблемы можно судить по такому факту: за прошлый год в судах Кемеровской области у посетителей было изъято 1138 единиц холодного оружия.

«У нас уже даже в суды теперь принято заявляться с ножом в кармане. Что тут говорить про улицу, общественный транспорт, торговые центры. Это результат той самой декриминализации», — отметил политик.

В Ленобласти арестовали юношу, напавшего с ножом на бабушку и дедушку

Начиная с 2012 года «Справедливая Россия»неоднократно вносила на рассмотрение Госдумы законопроекты, согласно которым незаконное приобретение и ношение холодного оружия переводятся в разряд уголовных преступлений, напомнил Миронов. Однако каждый раз эти инициативы блокируются под предлогом того, что депутаты недостаточно обосновали опасность таких деяний, посетовал парламентарий.

«Видимо, наши оппоненты живут в благополучных районах и уверены, что им и их близким не грозит опасность столкнуться с „ценными специалистами“, которым может что-то не понравиться в вашем поведении или внешнем виде. Мы считаем подобный подход безответственным и будем снова вносить нашу инициативу, чтобы защитить население от поножовщины», — подчеркнул Миронов.

Связь с ИГ* и Азербайджаном: кем оказался напавший на полицейских с ножом подросток

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация