Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов заявил, что правонарушения с использованием холодного оружия превратились в серьезную угрозу общественной безопасности.

«Криминальная хроника пестрит случаями поножовщины», — отметил парламентарий.

Так, накануне в подмосковной Электростали в результате ножевого ранения умер 18-летний местный житель, а в Нижнем Тагиле задержали подростка, напавшего с ножом на 47-летнюю местную жительницу, которая с кончалась от ран.

Миронов напомнил, что до конца 2003 года за незаконное ношение холодного оружия грозило до двух лет лишения свободы. Однако вместо этого наказания впоследствии ввели административный штраф.

«Либерализация совпала с притоком мигрантов, которые взяли за правило не расставаться с «колюще-режущими предметами», понимая, что в крайнем случае обойдутся небольшим штрафом. Да и наши гопники от них не отстают», — подчеркнул лидер «Справедливой России».

По мнению Миронова, о масштабе проблемы можно судить по такому факту: за прошлый год в судах Кемеровской области у посетителей было изъято 1138 единиц холодного оружия.

«У нас уже даже в суды теперь принято заявляться с ножом в кармане. Что тут говорить про улицу, общественный транспорт, торговые центры. Это результат той самой декриминализации», — отметил политик.

Начиная с 2012 года «Справедливая Россия»неоднократно вносила на рассмотрение Госдумы законопроекты, согласно которым незаконное приобретение и ношение холодного оружия переводятся в разряд уголовных преступлений, напомнил Миронов. Однако каждый раз эти инициативы блокируются под предлогом того, что депутаты недостаточно обосновали опасность таких деяний, посетовал парламентарий.

«Видимо, наши оппоненты живут в благополучных районах и уверены, что им и их близким не грозит опасность столкнуться с „ценными специалистами“, которым может что-то не понравиться в вашем поведении или внешнем виде. Мы считаем подобный подход безответственным и будем снова вносить нашу инициативу, чтобы защитить население от поножовщины», — подчеркнул Миронов.

