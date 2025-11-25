Суд в Москве постановил отправить под стражу 16-летнего подростка, который ударил ножом охранника в торговом центре на Ореховом бульваре и ранил при задержании двух полицейских. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры 25 ноября. Подробнее об инциденте и личности задержанного — в материале RTVI.

Тем самым суд принял сторону обвинения, просившего о такой мере пресечения, и отказал защите подростка, которая просила назначить ему домашний арест.

Сам задержанный вину не признал и отказался давать показания, говорится в релизе. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство по мотивам религиозной ненависти и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30; п. «л» ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК).

Нападение в ТЦ

По данным следствия, 23 ноября в ТЦ на Ореховом бульваре подросток напал на охранника, сделавшего ему замечание, и нанес несколько ударов ножом. Мужчину госпитализировали. Сбежавшего с места происшествия юношу вскоре задержали, но он при этом напал на сотрудников полиции, «причинив им телесные повреждения», сообщил информационный центр СК России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах произошедшего, а также о результатах расследования уголовного дела. Контролировать исполнение поручено центральному аппарату ведомства.

Что известно о личности подростка

Телеграм-канал «Многонационал» ранее написал, что подросток является уроженцем Азербайджана и что он устроил «ножевой теракт» из-за просьбы охранника не устраивать в ТЦ «политическую акцию». Предположительно, речь шла о совершении намаза на коврике. Называя молодого человека «экстремистом» и «ваххабитом», канал пишет, что он якобы хотел продемонстрировать «превосходство своей религии».

Позднее «Многонационал» опубликовал найденное в Сети видео, где юноша в балаклаве присягает на верность «Исламскому государству»* (ИГ*). Канал утверждает, что это подросток, который устроил нападение в торговом центре.

Официально правоохранительные органы не называют национальности задержанного и не квалифицируют совершенное им нападение как теракт.

«Почти без акцента»: что говорят в Госдуме

На видео с присягой подростка обратил внимание замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Он указал, что юноша говорит по-русски «почти без акцента», из чего, по его мнению, следует, что он давно живет в России или даже родился в стране.

«История, начавшаяся как провокация юного исламиста, разозлившегося на замечание охранника за публичный намаз в ТЦ, на самом деле оказалась терактом», — написал депутат в своем канале.

Матвеев высказал мнение, что очевидцам «каждой такой акции» следует проявлять бдительность и вызывать правоохранителей, а те должны немедленно реагировать.

«И еще: я говорю об этом уже несколько лет, поражаясь беспомощности МВД, ношение любых ножей мигрантами, включая тех, кто получил российское гражданство, должно быть запрещено!» — подчеркнул парламентарий.

«Радикализация детей мигрантов»: реакция «Рыбаря»

Терактом назвал произошедшее в ТЦ и телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука. В публикации высказывается мысль о том, что «публичный ритуал» в виде «обычной молитвы» стал использоваться радикалами для того, чтобы вызвать бытовой конфликт и затем осуществить свои «экстремистские» намерения.

«Россия столкнулась не просто со случаем бытовой агрессии, а с полноценной религиозной радикализацией и криминализацией детей мигрантов, чем активно пользуются и враги нашего государства», — говорится в посте.с

Также «Рыбарь» пишет, что название страницы, где было найдено видео с «присягой» подростка, «явно отсылала к Украине». Для сравнения канал отмечает, что в странах Средней Азии предусмотрена «суровая ответственность» за публичные намазы и прочие «религиозные выходки».

«Рыбарь» призывает «жестко пресекать опасные публичные акции», сделав такую практику постоянной наравне с профилактикой религиозных сообществ и контролем за экстремистскими течениями.

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация