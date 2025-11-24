Московская полиция задержала подростка 2008 года рождения, который ударил ножом охранника в торговом центре, сообщает столичная прокуратура. При задержании несовершеннолетний ранил двух сотрудников правоохранительных органов.

16-летнего юношу подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК) по двум эпизодам. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения. По указанным статьям в УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным следствия, 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре охранник сделал подростку замечание, после чего тот подошел к мужчине и не менее двух раз ударил его ножом сзади, а затем скрылся. Пострадавшего госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Позднее полиция нашла подростка на автобусной остановке. При задержании юноша сопротивлялся и порезал ножом руки двум сотрудникам правоохранительных органов.

По поручению руководителя московского ГСУ СК Дмитрия Беляева делом занялся отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу Москвы. Следователи и полицейские устанавливают круг общения подозреваемого и проверяют его на причастность к другим преступлениям на территории региона.

Вечером 13 ноября в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы задержали подростка, который пытался поджечь зал в кинотеатре. Возгорание повредило несколько кресел, среди посетителей пострадавших не было. Позднее стало известно, что устроить пожар юношу заставили мошенники — по их указанию он купил канистру с бензином, пронес ее в кинозал и поджег горючее зажигалкой.