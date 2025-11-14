16-летний школьник, которого задержали после попытки поджога кинозала в ТЦ «Авиапарк» на севере Москвы, рассказал, что в соцсети познакомился с девушкой и отправил ей геолокацию для выбора места встречи, после этого с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что подросток нарушил закон и передал данные посторонним. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Находясь на постоянной связи со злоумышленниками и выполняя их указания, запуганный ребенок провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги, а также, по указанию неизвестных, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и поджег зажигалкой», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Baza, злоумышленники убедили подростка, что он должен поучаствовать в операции по поимке шпионов, а для этого якобы надо поджечь один из кинозалов в «Авиапарке».

Прокуратура напомнила, что правоохранительные органы никогда не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами.

«Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение в совершение преступлений», — говорится в телеграм-канале ведомства.

По словам представителей прокуратуры, настоящие сотрудники правоохранительных и государственных органов никогда не будут требовать требовать от ребенка не отвечать на звонки родителей, не рассказывать им ничего, устанавливать приложения на телефон, общаться по видеосвязи, проводить обыск в квартире, проводить «онлайн обыски», а также присылать фото квартиры.

Накануне вечером в ТРЦ «Авиапарк» задержали подростка, который попытался устроить пожар в кинотеатре. Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что во время ЧП никто не пострадал.

Отец задержанного, устроившего поджог, рассказал «Базе», что на школьника могли повлиять угрозами через игры на телефоне. 13 ноября родители сообщили в правоохранительные органы о его пропаже, подросток долго не выходил на связь.

По словам отца, утром он ушел в школу, но вернулся домой в обед, сказав, что у него болел живот. Позже школьник снова вышел из дома. Родители назвали его спокойным ребенком, который хорошо учится. Отец отметил, что сын много времени проводил в телефоне — в основном в телеграме общался со школьными друзьями.