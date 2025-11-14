Вечером 13 ноября в ТРЦ «Авиапарк» на севере Москвы задержали подростка, который попытался устроить пожар в кинотеатре. По данным городской прокуратуры, школьник следовал телефонным указаниям неизвестных.

«По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкость и поджег», — сказали в ведомстве.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что во время ЧП никто не пострадал.

«Повреждено несколько кресел. Возгорание оперативно ликвидировано», — рассказала она.

Отец подростка, устроившего поджог, рассказал «Базе», что на школьника могли повлиять угрозами через игры на телефоне. 13 ноября родители сообщили в правоохранительные органы о его пропаже, подросток долго не выходил на связь.

По словам родителей, утром он ушел в школу, но вернулся домой в обед, сказав, что у него болел живот. Позже подросток снова вышел из дома. Отец задержанного назвал его спокойным ребенком, который хорошо учится. По его словам, сын много времени проводил в телефоне — в основном в телеграме общался со школьными друзьями

Отец подчеркнул, что школьник сам канистру взять бы «не додумался». По данным телеграм-канала, горючее подросток купил на АЗС возле торгового центра.

Кроме того, «База» со ссылкой на посетителей соседних залов кинотеатра писал, что никаких оповещений о возгорании не было — экраны просто погасли, а персонал попросил зрителей покинуть помещения.