Житель Московской области был убит ножом после спора в автобусе между группой молодых людей и 19-летним молодым человеком. Видео инцидента опубликовали 19 января телеграм-каналы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту убийства, а силовики задержали подозреваемого.

Запись случившегося в автобусе в Электростали 19 января начала распространяться по российским телеграм-каналам. В первом ролике, который опубликовал Mash, видно, как человек неславянской внешности бьет ножом в шею светловолосого парня. По данным канала, конфликт между молодыми людьми начался в автобусе, где жертва по имени Илья с компанией веселились в пути, а одному из пассажиров это не понравилось.

На остановке в поселке Фрязево все вышли из салона и начали выяснять отношения на кулаках. В какой-то момент одного из молодых людей трижды ударили ножом в шею.

«Врачи пытались реанимировать студента, но безуспешно — он скончался от обильной кровопотери», — написал Mash.

Вскоре появилось второе видео, уже из салона автобуса. На нем видно, как четверо молодых людей, один из которых в закрывающем лицо бафе, с бритым затылком и в типичной для скинхедов одежде (черный бомбер, камуфляжные штаны, берцы), — увидев кого-то то ли на противоположном сиденье, то ли на улице, показывают ему язык и средний палец. Поведение компании не понравилось стоящему в автобусе молодому человеку неславянской внешности, который подошел и, очевидно, высказал свое недовольство.

После этого все молодые люди высыпали на улицу и началась драка. В ход пошли не только кулаки, но и ракетница, из которой выстрелил в сторону молодого человека неславянской внешности парень в бомбере. Тот, в свою очередь, судя по всему, орудовал ножом.

Днем 19 января пресс-служба подмосковной полиции сообщила, что правоохранители ведут поиски подозреваемого.

«Полицейскими предварительно установлено, что в автобусе между потерпевшим и другим пассажиром произошел словесный конфликт, который на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира, перерос в потасовку. В ходе инцидента неизвестный нанес ножевые ранения молодому человеку и скрылся. Юноша был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, — говорится в сообщении. — Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности, розыск и задержание злоумышленника».

Вечером того же дня Следственный комитет по Москве отчитался о задержании подозреваемого. Из сообщения следует, что инцидент произошел в воскресенье, 18 января. В СК заявили, что по предварительной версии, конфликт между молодыми людьми возник «на фоне внезапно возникшей личной неприязни».

«Подозреваемый задержан, в настоящее время он доставляется к следователю для производства следственных действий. Устанавливаются все участники конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего», — добавили в СК.

Там также уточнили, что криминалисты осматривают место происшествия, изучают видео с камер наблюдения, а также планируют назначить ряд экспертиз.

Имя задержанного официально не разглашается. Телеграм-канал 112 утверждает, что его зовут Имомали Т. и он из Кемерова. Известно, что ему 19 лет. По статье об убийстве (ст. 105 УК РФ) молодому человеку может грозить до 15 лет лишения свободы.