Суд заключил под стражу 17-летнего юношу, которого подозревают в нападении с ножом на бабушку и дедушку. Против него возбуждено дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 19 декабря в городе Сясьстрой Волховского района. Несовершеннолетний находился в квартире вместе со своими бабушкой и дедушкой. Во время ссоры он напал на них с ножом и нанес многочисленные удары в области жизненно важных органов.

Пожилой паре удалось оказать сопротивление. Полицию вызвал дедушка нападавшего. Он рассказал изданию «Мойка78», что его внук изрезал ножом не только родственников, но и самого себя. Бабушку и дедушку госпитализировали.

По данным 78.ru, женщина получила открытые колото-резаные раны обоих плечевых суставов, бедра, локтевых суставов, затылка и шеи. Мужчине удары пришлись в грудь, спину, шею и голову. Также у него зафиксировали закрытый перелом бедра и множественные раны спины. Врачи оценивают состояние пострадавший как средней степени тяжести и удовлетворительное.

В настоящее время продолжаются следственные действия, вскоре подростку будет предъявлено обвинение.