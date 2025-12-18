Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 15-летнего школьника, который напал с острым предметом на учительницу 15 декабря. Он пробудет в СИЗО как минимум до 15 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба городских судов.

Защита просила избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, либо присмотра за несовершеннолетним обвиняемым.

Девятиклассника задержали 16 декабря, уточняется в сообщении. На следующий день ему предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 105 УК).

Как говорится в сообщении со ссылкой на следствие, школьник при нападении использовал «неустановленный предмет, обладающий колюще-режущими свойствами», которым нанес учительнице не менее трех ударов в область туловища.

По версии силовиков, школьник не смог довести преступный умысел до конца «по не зависящим от него обстоятельствам», поскольку потерпевшая сумела покинуть помещение, и ей оказали своевременную медицинскую помощь.

В сообщении Следственного комитета по Петербургу сказано, что подросток нанес учительнице ножевые ранения.

«Молодой человек в ходе допроса частично признал вину в инкриминируемом ему деянии, при этом отрицая наличие конфликта между ним и потерпевшей», — сообщает СК.

Обвинение также предъявили сотруднице охраны школы — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК; максимальное наказание — два года лишения свободы). Женщина признала вину в том, что несмотря на срабатывание металлоискателя не произвела досмотр школьника, который смог пронести с собой нож.

Как ранее писала «Фонтанка», в день нападения после уроков учительница школы №191 ждала ученика, который должен был исправлять оценку. Подросток появился раньше назначенного времени, что удивило педагога. Она дала ему задание и села проверять работы.

«Предварительно, школьник ударил ее в спину ножом. Она обернулась — последовали еще два удара в грудь. Женщина выскочила в коридор и побежала к посту охраны», — говорилось в публикации.

В школу по вызову прибыли сотрудники Росгвардии, которые обнаружили ученика в кабинете — тот лежал у доски, рядом с ним был нож. Подростка госпитализировали в детскую больницу, откуда он был выписан 16 декабря.

Директор 191-й школы Светлана Бабак рассказала, что никакого конфликта между учительницей и напавшим на нее юношей не было. Она охарактеризовала его как «замкнутого, спокойного мальчика», который не испытывал серьезных трудностей в учебе и имел по итогам года всего три «тройки».