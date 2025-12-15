Ученик напал с ножом на учителя петербургской школы № 191 в Красногвардейском районе. Об этом пишет «Фонтанка».

Как отмечает издание, к зданию на Белорусской улице прибыли сотрудники экстренных служб, женщина и мальчик были госпитализированы.

По предварительным данным, 15-летний ученик по договоренности с учителем пришел в школу до начала учебного дня для того, чтобы исправить результаты своей контрольной работы. По информации Baza, у нападавшего были проблемы с математикой и его мать попросила пострадавшую помочь ему на дополнительных занятиях. Перед нападением ему запретили пользоваться мобильным телефоном. Телеграм-канал отмечает, что когда преподаватель отвернулась, он нанес ей удар ножом. Пострадавшую госпитализировали с резаными ранами спины, в настоящий момент ее состояние уточняется.

RT пишет, что после нападения школьник также ранил себя.

Как пишет телеграм-канал Shot, после случившегося учеников школы заперли в спортзале, чтобы обеспечить им защиту от вооруженного девятиклассника. Сообщается также, что подросток взял с собой в школу кухонный нож из дома и прошел в учебное заведение, где установлены металлодетекторы, без досмотра со стороны охраны. По предварительным данным, ранее в школе потратили 13 млн рублей на охрану, отмечает телеграм-канал Mash на Мойке.

78.ru уточняет, что мать нападавшего преподает в этой школе историю. Семья подростка переехала в город из Тверской области в 2020 году. По данным издания, мать школьника, как и пострадавшую, характеризуют с положительной стороны как педагогов, а самого нападавшего называли гордостью учебного заведения за успехи в учебе и спорте.

Очевидцы заявили, что помимо преподавателя и нападавшего могут быть ранены еще двое школьников. В канцелярии школы в 11 часов заявили, что в настоящий момент в учебном заведении «все в порядке», пишет 47news. В учебной заведении продолжаются занятия, однако второй этаж, где произошло нападение, был оцеплен.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство), сообщили в Следственном отделе по Красногвардейскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

«По данным следствия, 15 декабря ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, не менее трех раз ударил ножом учительницу», — говорится в тексте официального сообщения.

Районная прокуратура приступила к установлению всех обстоятельств нападения, по результатам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по вопросу соблюдения требований законодательства об образовании и охранной деятельности, а также приняты меры прокурорского реагирования.