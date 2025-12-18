Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой усилить финансирование безопасности школ на фоне участившихся нападений в образовательных учреждениях. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

В обращении отмечается, что несмотря на совместные усилия государственных органов по защите детей от деструктивной идеологии и противодействию вовлечению несовершеннолетних в преступные сообщества, наблюдается резкая активизация атак на учащихся, преподавателей и охранников.

«Очевидно, что последние события, произошедшие в городах федерального значения — Санкт-Петербурге и Москве, указывают на системные пробелы в области обеспечения безопасности образовательных учреждений. Комитет неоднократно обращал внимание на проблемы безопасности объектов сферы образования (за последние 10 лет в России произошло более 44 случаев нападений на школы)», — уточнила депутат.

15 декабря ученик девятого класса школы №191 в Санкт-Петербурге нанес ножевые ранения учительнице математики из-за конфликта по поводу оценки, после чего попытался покончить с собой. Обоих госпитализировали, возбуждено дело о покушении на убийство. На следующий день, 16 декабря, в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа другой подросток ранил ножом охранника и убил ребенка. Его задержали, он признал вину.

Она добавила, что комитет дважды проводил парламентские слушания по этой проблеме и направлял рекомендации в правительство.

В частности, напомнила Останина, ранее предлагалось обеспечить охрану школ профессионально подготовленными сотрудниками Росгвардии, установить отдельную целевую статью расходов регионов на безопасность образовательных организаций и выделить дополнительное федеральное финансирование на эти цели.

Однако не все предложенные депутатами меры были реализованы, подчеркнула парламентарий.

«При этом ежегодно происходящие атаки на учителей и учеников указывают на необходимость федерального контроля данной ситуации. Регионы самостоятельно не справляются с этой задачей», — заявила она.

Глава думского комитета напомнила, что Минпросвещения выявило дополнительную финансовую потребность регионов на оснащение школ инженерно-техническими средствами охраны, которая составляет:

34,1 млрд рублей на 2026 год;

18,6 млрд на 2027 год;

18,3 млрд на 2028 год.

Депутат также заявила, что, по подсчетам Росгвардии, сфера школьной безопасности недофинансирована на 264 млрд рублей и требуется 344,5 тыс. новых охранников.

«На основании изложенного убедительно просим вас <…> поручить профильным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о перераспределении бюджетных ассигнований либо выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета на мероприятия по антитеррористической защищенности школ, конкретизировав их в стратегических документах в сфере образования, включая, например, государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»», — заключила Останина.