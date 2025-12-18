Ученику, совершившему нападение на учительницу в петербургской школе, а также охраннице, не сумевшей предотвратить это преступление, были предъявлены обвинения. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Следователь отдела по Красногвардейскому районе предъявил 15-летнему школьнику обвинение в покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК России), а работнице охранного предприятия — в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК России).

В ведомстве указали, что задержанный подросток частично признал вину во время допроса. В то же время, по словам представителей СК, ученик отрицает, что между ним и педагогом ранее возник конфликт.

Охранница также признала вину в том, что не произвела должный осмотр подростка, которому удалось взять с собой в школу холодное оружие, несмотря на то что рамки металлоискателя среагировали, когда школьник прошел сквозь них.

По данным ведомства, несовершеннолетнему будет в ближайшее время избрана мера пресечения по ходатайству следствия. В СК также отметили, что к текущему моменту потерпевшая и свидетели преступления были допрошены, а для установления деталей произошедшего были назначены судебные экспертизы.

Учащий школы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга совершил нападение с ножом на учительницу математики 15 декабря. После этого подросток также ранил себя. По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», перед инцидентом школа потратила 13 млн рублей на обеспечение безопасности.

На следующий день после этого стало известно о нападении ученика школы в Одинцовском районе Московской области, в результате которого погиб десятилетний школьник и получил ранения охранник. Помимо этого, сообщалось, что нападавший собрал в туалете учебного заведения предмет, напоминавший самодельное взрывное устройство. Подросток был задержан и признал вину в совершенном преступлении.