Группа депутатов Госдумы от КПРФ обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуациях, связанных с преступлениями, которые были совершены мигрантами или иностранцами, получившими российское гражданство. Копия письма есть в распоряжении RTVI.

В обращении парламентарии (в числе которых Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Нина Останина) ссылаются на публикации в СМИ, социальных сетях и многочисленные обращения граждан, отмечая, что в январе 2026 года произошла серия жестоких преступлений, вызвавших большой общественный резонанс.

Один из инцидентов произошел 22 января в торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, где в результате конфликта с охраной погиб 24-летний Дмитрий Каверин.

«По имеющейся информации, конфликт с персоналом торгового центра, состоящим преимущественно из нелегально работающих мигрантов, перерос в физическую расправу. Охранники повалили молодого человека на пол и применили удушающий прием, в результате чего он скончался от асфиксии на глазах у посетителей», — говорится в запросе.

Парламентарии возмутились тем, что сначала уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, и «лишь после широкой огласки» действия нападавших переквалифицировали на статью «Убийство».

«При этом, согласно сообщениям СМИ, один из подозреваемых успел беспрепятственно покинуть территорию РФ и скрыться в Узбекистане. Проведенные после инцидента рейды в сети магазинов “Перекресток” выявили системный характер нарушений, вскрытых убийством: из 1300 проверенных сотрудников почти половина (631 человек) оказались мигрантами, 580 из которых были доставлены в полицию», — уточняют депутаты.

Другой инцидент, который приводится в запросе, произошел 18 января в Электростали Московской области, где в ходе конфликта получивший российское гражданство уроженец Таджикистана Имомали Турдиев 17 раз ударил ножом 17-летнего Илью Полежаева, тот в итоге скончался. «Характер преступления свидетельствует об особой жестокости и цинизме», — подчеркивают авторы обращения.

Депутаты также обратили внимание на формирование «территорий с альтернативным правовым укладом», приведя в качестве примера город Котельники Московской области.

«Ярким примером является резонансная ситуация вокруг специфической видеорекламы города Котельники (Московская область), который фактически находится на МКАД и где, согласно свидетельствам жителей и видеоматериалам, происходит вытеснение коренного населения. Риелторы открыто рекламируют город как “халяльный анклав”, где игнорируются общероссийские культурные нормы, а местные жители подвергаются давлению со стороны диаспор», — пишут депутаты Госдумы.

В обращении также упоминается системное бездействие властей на местах. В качестве примера депутаты привели ситуацию в Калужской области, где в июле 2025 года двумя мальчиками из семьи граждан Таджикистана изнасиловали маленькую девочку, после чего было возбуждено уголовное дело.

Парламентарии отметили, что иностранцев должны были депортировать, но этого до сих пор не произошло.

«Меры реагирования были приняты только после вашего личного вмешательства, в то время как миграционные службы, местная администрация и руководство школы вот уже полгода после преступления “замыливают” проблему и не депортируют малолетних преступников и их родителей», — говорится в письме.

Авторы обращения считают, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что систематические преступления против граждан России, «в том числе в форме коллективных убийств мигрантами русских парней, переходят в разряд геополитических угроз, а бездействие ответственных лиц ставит под угрозу национальную безопасность».

Депутаты обратились к главе СКР с несколькими просьбами: взять под личный контроль расследование убийств Каверина и Полежаева, обеспечив тщательное установление всех обстоятельств, включая проверку законности получения гражданства обвиняемым Турдиевым.

Они также требуют провести проверку действий должностных лиц правоохранительных органов и пограничной службы, допустивших выезд одного из подозреваемых за пределы России и инициировать полную проверку деятельности частных охранных предприятий и торговых сетей на предмет организации незаконной миграции.

Кроме того, парламентарии просят проверить ситуацию в Котельниках на предмет нарушения прав коренного населения и создания этнических анклавов, «возбуждающих социальную и межнациональную рознь», а также проверить деятельность органов исполнительной власти Московской области и миграционных служб на «наличие возможной коррупционной составляющей, способствующей бесконтрольному заселению города мигрантами».

Помимо этого, главу СК также просят дать правовую оценку действиям должностных лиц в регионах России, которые, «игнорируя формирование этнических анклавов и связанный с этим, как можно понять, рост преступности, создают угрозу общественной безопасности».

