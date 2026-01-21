В Электростали под усиленным надзором полиции и Росгвардии похоронили 18-летнего Илью Полежаева, убитого в драке с уроженцем Таджикистана 19-летним Имомали Турдиевым. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак в своем канале «Кровавая барыня». Самого Турдиева Электростальский городской суд в этот же день отправил под стражу на два месяца — по 18 марта включительно.

Прощание с погибшим состоялось в городском морге, отпевание — в храме Андрея Рублева, пишет Собчак. У входа в морг находился автозак Росгвардии. На Новом кладбище, где похоронили Полежаева, дежурили несколько нарядов полиции.

Церемония прощания собрала более 50 человек. Помимо родственников и одноклассников туда пришли юноши и девушки в одежде «околофутбольного» стиля, передал корреспондент Осторожно Media.

«Так зачастую одеваются представители правых и левых субкультур», — говорится в публикации.

В посте сказано, что сам Полежаев имел отношение к «правому движу» и, по словам знакомых «мутил акции», какие именно, не уточняется.

По мнению близких погибшего, он стал жертвой «приезжего» из-за того, что вступился за друга.

Согласно материалам дела, которые зачитали в суде перед избранием меры пресечения Турдиеву, 18 января он не менее трех раз ударил Полежаева ножом в шею и туловище в ходе конфликта на автобусной остановке. Отмечалось, что ранее обвиняемый не был знаком со своей жертвой. Полежаева доставили в Электростальскую больницу, где он умер от причиненных телесных повреждений.

О задержании двоих участников конфликта, включая подозреваемого в убийстве, подмосковная полиция сообщила 19 января. Правоохранители показали видео с Турдиевым, у которого на лице был наклеен пластырь. В ходе опроса на камеру он сказал, что задержан за то, что «напал» и за то, что в ходе конфликта «был применен нож».

«Я не осознавал, что я делал, я был в шоковом состоянии, у меня был с собой нож, я из квартиры этот нож взял, когда домой зашел с братом. Был в шоковом состоянии, адреналин, всё такое, и в ходе этого конфликта я применил нож», — говорит задержанный на записи.

Турдиеву предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным MSK1.RU, Имомали Турдиев родом из Таджикистана. Его семья переехала в Кемерово, откуда он уже самостоятельно перебрался в Подмосковье.

Что произошло в автобусе и на остановке: версии

Телеграм-каналы Baza и «112» опубликовали видео с камеры наблюдения в автобусе в момент, когда начался конфликт. На записи без звука видны четверо молодых парней в черных куртках, нижняя часть лица одного из них скрыта под черным шарфом. В какой-то момент он и его приятель напротив поворачиваются к кому-то и начинают показывать неприличные жесты.

Baza пишет, что группа молодых людей оскорбляла женщину на улице. По данным «112», они «лезли к пассажиркам автобуса, кричали им обидные вещи».

Судя по видео, Турдиев сидел спиной к компании на другом ряду. Когда они начали показывать кому-то жесты, он обернулся, после чего подошел к парням и стал им что-то говорить. Бритоголовый молодой человек оттолкнул его, после чего тот отошел и направился к выходу на остановке. Компания после стычки направилась за ним и тоже покинула автобус.

Baza опубликовала еще одно видео, на котором те же парни уже после драки на остановке собираются снова сесть в автобус. Турдиев, на лице которого видна окровавленная ссадина, преследует их и что-то кричит. Он пытается оттащить за куртку одного из светловолосых парней, который держится за голову. Стороны продолжают наносить друг другу удары кулаками. Baza также опубликовала кадры из автобуса со следами крови на полу в проходе и на сиденье.

Телеграм-канал «Многонационал», который отслеживает инциденты с участием мигрантов и иных выходцев из стран ближнего зарубежья, выступил против версии, что «русские парни к кому-то первые приставали».

«На кадрах, которые публикуют, мы видим, что парни показывают кому-то средние пальцы и что-то говорят, они сидят на своих местах, предполагаем, что в этот момент идет перепалка с абу-бандитами», — говорится в публикации.

Канал утверждает, что Турдиев «специально наносил смертельные удары, чтобы убить человека», и что он «находился там в составе группы лиц».