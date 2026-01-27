Дети-нелегалы из Таджикистана, которых полгода назад задержали после изнасилования четырехлетней девочки в Калужской области, продолжают учиться в местной школе, а их родители живут в центре содержания иностранцев. Об этом говорится в обращении (копия документа есть у RTVI) группы депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым к руководителю СКР Александру Бастрыкину, калужскому губернатору Владиславу Шапше и прокурору региона Константину Жилякову. Парламентарии попросили объяснить, почему мигранты до сих пор не депортированы.

Речь идет о преступлении, которое произошло в деревне Кривское Боровского района в июле 2025 года. Шапша тогда сообщил, что дети граждан Таджикистана — двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет — изнасиловали девочку. Он призвал правоохранителей проявить «максимальную возможную жесткость» к подозреваемым. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Губернатор обратил отдельное внимание, что семьи находились в стране незаконно и потребовал выяснить, как они оказались в регионе. Также глава Калужской области отметил, что детей мигрантов поместили в центр содержания несовершеннолетних, а их родителей задержали.

В августе 2025 года Бастрыкин сообщил, что семью мигрантов депортируют, а одного из родителей лишат российского гражданства.

В обращении Обухов и его коллеги — депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Владимир Исаков — отмечают, что глава местной администрации подтвердил, что у приезжих были поддельные документы. В письме также приводятся слова члена Совета при президенте России по правам человека Марины Ахмедовой, которая «на основе обращений очевидцев» отмечала, что задержанные после изнасилования дети мигрантов могли совершать аналогичные преступления и ранее.

«Они явно делали это не в первый раз. Могли совершать (…) Один из них уже затягивал в туалет первоклассницу, где тоже пытался изнасиловать. Но его просто отчислили из школы, и он остался спокойно жить среди других детей», — приводятся ее слова в документе.

Однако, как отмечают депутаты Госдумы, в январе 2026 года, то есть спустя полгода после преступления, выяснилось, что семья мигрантов «не только не выдворена, но продолжает жить в России и широко пользуется бесплатно всеми благами российской социальной системы».

«Дети: два мальчика-насильника и их старшая сестра находятся в детском доме. <…> Кроме того, они посещают местную школу, что привело к неоднократным возмущенным жалобам местных родителей, которые обоснованно боятся за своих детей. Родители — нелегальные мигранты — помещены в центр содержания иностранных граждан и проживают там уже полгода», — говорится в обращении.

По информации парламентариев, сейчас местные родители собирают подписи, требуя «отчислить из школы правонарушителей, безнаказанно изнасиловавших четырехлетнюю девочку».

В своем запросе депутаты задают ряд вопросов:

«Сколько раз нелегальным мигрантам с поддельными документами нужно нарушить законы РФ, чтобы наконец-то быть высланными из России с пожизненным запретом на въезд?»

«Почему постановление, вынесенное СК РФ в августе 2025 года, не было исполнено до сих пор миграционной службой, руководителями министерств Калужской области, руководителями СПДП “Забота” школы поселка Митяево?»

«Кто конкретно из руководителей миграционной службы министерства образования Калужской области принимал решение о помещении в детдом троих детей, нелегально находящихся на территории РФ и совершивших преступление против половой неприкосновенности ребенка не единожды?»

«В какую сумму дотационному бюджету Калужской области обошлось содержание малолетних граждан иностранного государства в детдоме, их посещение школы?»

Парламентарии просят провести проверку в связи с неисполнением решений о депортации, дать оценку действиям должностных лиц миграционных органов и органов опеки, проверить законность решений о помещении несовершеннолетних в государственное учреждение при отсутствии урегулированного миграционного статуса.

Кроме того, депутаты попросили сообщить о принимаемых мерах «по восстановлению нарушенных прав и законных интересов пострадавших, включая детей, вынужденных совместно обучаться с несовершеннолетними, совершившими преступления против половой неприкосновенности».