Дети-нелегалы из Таджикистана, которых полгода назад задержали после изнасилования четырехлетней девочки в Калужской области, продолжают учиться в местной школе, а их родители живут в центре содержания иностранцев. Об этом говорится в обращении (копия документа есть у RTVI) группы депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым к руководителю СКР Александру Бастрыкину, калужскому губернатору Владиславу Шапше и прокурору региона Константину Жилякову. Парламентарии попросили объяснить, почему мигранты до сих пор не депортированы.
Речь идет о преступлении, которое произошло в деревне Кривское Боровского района в июле 2025 года. Шапша тогда сообщил, что дети граждан Таджикистана — двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет — изнасиловали девочку. Он призвал правоохранителей проявить «максимальную возможную жесткость» к подозреваемым. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Губернатор обратил отдельное внимание, что семьи находились в стране незаконно и потребовал выяснить, как они оказались в регионе. Также глава Калужской области отметил, что детей мигрантов поместили в центр содержания несовершеннолетних, а их родителей задержали.
В августе 2025 года Бастрыкин сообщил, что семью мигрантов депортируют, а одного из родителей лишат российского гражданства.
В обращении Обухов и его коллеги — депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Владимир Исаков — отмечают, что глава местной администрации подтвердил, что у приезжих были поддельные документы. В письме также приводятся слова члена Совета при президенте России по правам человека Марины Ахмедовой, которая «на основе обращений очевидцев» отмечала, что задержанные после изнасилования дети мигрантов могли совершать аналогичные преступления и ранее.
«Они явно делали это не в первый раз. Могли совершать (…) Один из них уже затягивал в туалет первоклассницу, где тоже пытался изнасиловать. Но его просто отчислили из школы, и он остался спокойно жить среди других детей», — приводятся ее слова в документе.
Однако, как отмечают депутаты Госдумы, в январе 2026 года, то есть спустя полгода после преступления, выяснилось, что семья мигрантов «не только не выдворена, но продолжает жить в России и широко пользуется бесплатно всеми благами российской социальной системы».
«Дети: два мальчика-насильника и их старшая сестра находятся в детском доме. <…> Кроме того, они посещают местную школу, что привело к неоднократным возмущенным жалобам местных родителей, которые обоснованно боятся за своих детей. Родители — нелегальные мигранты — помещены в центр содержания иностранных граждан и проживают там уже полгода», — говорится в обращении.
По информации парламентариев, сейчас местные родители собирают подписи, требуя «отчислить из школы правонарушителей, безнаказанно изнасиловавших четырехлетнюю девочку».
В своем запросе депутаты задают ряд вопросов:
- «Сколько раз нелегальным мигрантам с поддельными документами нужно нарушить законы РФ, чтобы наконец-то быть высланными из России с пожизненным запретом на въезд?»
- «Почему постановление, вынесенное СК РФ в августе 2025 года, не было исполнено до сих пор миграционной службой, руководителями министерств Калужской области, руководителями СПДП “Забота” школы поселка Митяево?»
- «Кто конкретно из руководителей миграционной службы министерства образования Калужской области принимал решение о помещении в детдом троих детей, нелегально находящихся на территории РФ и совершивших преступление против половой неприкосновенности ребенка не единожды?»
- «В какую сумму дотационному бюджету Калужской области обошлось содержание малолетних граждан иностранного государства в детдоме, их посещение школы?»
Парламентарии просят провести проверку в связи с неисполнением решений о депортации, дать оценку действиям должностных лиц миграционных органов и органов опеки, проверить законность решений о помещении несовершеннолетних в государственное учреждение при отсутствии урегулированного миграционного статуса.
Кроме того, депутаты попросили сообщить о принимаемых мерах «по восстановлению нарушенных прав и законных интересов пострадавших, включая детей, вынужденных совместно обучаться с несовершеннолетними, совершившими преступления против половой неприкосновенности».