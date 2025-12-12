Заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что проблемы с зарплатой учителей связаны с последствиями политики 1990-х, безответственно, заявил RTVI председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов.

11 декабря глава Минпросвещения назвал проблему с дифференциацией заработной платы педагогов «отголоском 90-х годов». По словам Кравцова, для ее решения требуется много времени и работы. «Хочется быстрее, но не всегда это по техническим причинам возможно», — сказал министр.

«Господин Кравцов, что за голоса и звуки вам слышатся?! Причем здесь 90-е?» — задался вопросами Миронов.

Он напомнил, что Кравцов занял пост министра просвещения в 2020 году, когда соотношение средней заработной платы учителя к средней зарплате по стране составляло 85%.

«Вместо того, чтобы выравнять эти показатели и выполнить майские указы президента, под вашим чутким руководством дисбаланс с каждым годом растет и сегодня составляет 70%. И вы еще призываете педагогов терпеть! И долго им еще терпеть, если в 73 регионах оклады учителей ниже МРОТ, и учителям приходиться взваливать на себя максимальную нагрузку, чтобы выжить?» — выразил негодование лидер «Справедливой России».

Для решения проблемы с зарплатами учителей нужны радикальные меры, в противном случае ситуация будет ухудшаться, а педагоги «продолжат бежать из системы образования», уверен Миронов. Депутат отметил, что СР неоднократно представляла программные инициативы по увеличению заработной платы учителей.

«Согласно нашим законопроектам, зарплата педагога за одну ставку должна быть не меньше 200% от средней по региону. При этом базовый оклад должен составлять не менее 70% от заработка. Мы также предлагаем внедрить прогрессивную оплату, если нагрузка превышает одну ставку: за нагрузку 1,5 ставки — 170% должностного оклада, за работу на две ставки — 240%, и так далее до уровня, который нельзя превышать в целях охраны труда», — рассказал Миронов.

Ранее лидер «Справедливой России» заявил, что Кравцов «не на своем месте», а «всё, что происходит с образованием, — это вредительство».