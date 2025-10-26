Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что без ликвидации Минпросвещения и Рособрнадзора вряд ли получится избавить российских учителей от бюрократической нагрузки, добавив, что «слишком большое количество чиновничьих ртов уже кормится со всех учительских аттестаций, <…> бессмысленных отчетов и конкурсов». В беседе с RTVI он уточнил, что фактически это была «фраза отчаяния», вызванная происходящим, а не реальная инициатива.

«Может быть, конечно, я утрирую, но вообще я не думаю, что в стране что-то рухнет от того, что Министерство просвещения, Министерство образования просто исчезнет вместе со своими всеми надзорными структурами», — заявил Матвеев.

При этом он уточнил, что слышал такое же мнение в отношении Минобразования от различных людей, «умудренных опытом», которые стали профессорами еще в годы СССР.

«То есть у нас действительно существует такая проблема, настолько у нас забюрократизирован учебный процесс», — добавил парламентарий.

На вопрос, был бы он готов возглавить Минпросвещения, чтобы исправить ситуацию, депутат ответил отказом.

«Нет, несмотря на наличие у меня определенного педагогического опыта и даже ученой степени. Я все-таки не чиновник. И возглавить то, что, как я считаю, должно исчезнуть, не хочу. Понятно, что когда я говорю о том, что надо распустить Минпросвещения и Рособрнадзор, то это, скорее, скажем так, не реальная инициатива депутата Госдумы, а, скорее, некая фраза отчаяния, скажем так, от бюрократической нагрузки», — сообщил Матвеев.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов 26 октября сообщил, что объем отчетности для российских учителей достиг «критической отметки» и продолжает расти.

По его мнению, педагоги фактически стали «клерками», и в таком виде эта ситуация «больше продолжаться не может».

«Педагоги тратят до 10 часов в неделю на бессмысленные бумаги, отчеты, организацию неучебных мероприятий вместо уроков и детей. Это настоящий “бумажный террор”, который выжимает из наших учителей все силы», — заявил он.

Он уточнил, что готовит предложения в Минпросвещения «по радикальному сокращению этой бюрократии», подчеркнув, что преподавателям нужно вернуть «время на учительство».

Ранее РИА Новости опубликовало результаты исследования, которое провела команда Чернышова. В нем приняло участие более 3 тыс. учителей из 75 регионов России.

Согласно представленным выводам, педагоги тратят в среднем 8-10 часов в неделю на подготовку различных отчетов, планов, справок, организацию внеклассных мероприятий, а также общение с родителями.

50% респондентов заявили, что главной проблемой для них является сейчас даже не «низкая зарплата», а бюрократическая нагрузка и непрофильная деятельность. 73% опрошенных учителей заявили, что за последние три года у них сильно вырос объем отчетности. 45% признались, что тратят на бумажную бюрократию свое личное время по вечерам и в выходные.