Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России есть проблемы с зарплатой учителей, и связал ее с последствиями политики 1990-х. Его слова приводит ТАСС.

«Да, у нас есть проблемы с зарплатой, с дифференциацией, это тоже отголосок 90-х годов. У нас есть школы — рядом находятся, но разные зарплаты у учителей», — сказал Кравцов на открытии Всероссийского семинара для пресс-секретарей системы образования в Минпросвещения.

Для решения этой проблемы необходимо «проводить много работы», указал министр.

«Соответствующие решения мы знаем <…>. Хочется быстрее, но не всегда это по техническим причинам возможно», — отметил глава Минпросвещения, добавив, что перемены в сфере образования требуют времени.

В сентябре Кравцов заявил, что не исключает повышение зарплаты учителей по всей стране. По его словам, Минпросвещения и Минтруд совместно следят за тем, чтобы средний уровень заработной платы педагогов был ниже средней зарплаты по регионам. «Зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются», — сказал он РИА Новости.

В первом полугодии 2024 года средняя заработная плата школьного учителя в России составила 71,4 тыс. рублей, следует из данных Росстата. Самый низкий средний заработок педагогов был зафиксирован в Ингушетии — 31,1 тыс. рублей.

На проблему низких зарплат учителей в апреле обращала внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РБК. Тогда она заявила, что заработная плата молодого учителя «не просто неконкурентная, на нее невозможно содержать семью». По словам Матвиенко, разносчик пиццы получает 130 тыс. рублей, тогда как зарплата молодого учителя, как правило, составляет «плюс-минус 25 тыс., а иногда и минус».

«Я хотела задать вопросы Сергею Сергеевичу Кравцову. Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие у молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается», — сказала она.

В правительстве ранее анонсировали введение новой системы оплаты труда педагогов, призванной «устранить диспропорции». Ожидается, что она будет утверждена в 2026 году, а в 2027-м ее внедрят во все образовательные организации.

Минимальная заработная плата учителей в России должна составлять не менее 200 тыс. рублей в месяц, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ).

«Эта сумма не для выживания, а для жизни, чтобы у человека была возможность отложить детям на квартиру, себе на старость, отложить на лечение, дорогие операции, лекарства, чтобы были средства для того, чтобы человек мог отдохнуть», — сказал депутат.

По словам Арефьева, на нынешнюю зарплату, которую получают педагоги, «даже выжить невозможно».

В сентябре в Минпросвещения сообщили, что в ведомство поступило 335 обращений от педагогов по вопросам заработной платы. В министерстве заверили, что все они были оперативно обработаны. Как отметили в ведомстве, зарплата учителя формируется в соответствии с Трудовым кодексом и зависит от квалификации, объема нагрузки, стажа и других факторов.