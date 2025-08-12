В России люди живут «очень тяжело», а данные Росстата о средней зарплате имеют мало общего с реальностью, заявил на пресс-конференции в Москве лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он призвал ведомство прекратить «жонглировать цифрами» и предоставлять «объективную картину» по доходам граждан.

«По официальной статистике, которую дает Росстат, у нас официальная средняя зарплата по стране достигла практически 100 тыс. рублей. В апреле 2025 года это были 97,6 тыс. Но для большинства граждан нашей страны эта цифра звучит как насмешка, потому что они видят совершенно другую. И эта цифра учитывает, естественно, зарплаты топ-менеджеров нефтяного сектора, руководителей медицинских учреждений, например, и потом все это делится, и получаются вот такие цифры», — сообщил Миронов.

Лидер СРЗП призвал Росстат «прекратить жить в виртуальной реальности» и «спуститься на землю».

«Дайте нам цифры по регионам, по конкретным профессиям, чтобы мы вообще понимали, сколько, например, работник культуры получает в каком-то регионе, сколько — учитель, сколько — врач, сколько другие бюджетники. И тогда мы будем понимать реалии жизни», — сказал политик.

По его словам, зарплаты сильно отличаются в зависимости от отрасли и сферы. Например, в 2024 году средняя зарплата в нефтегазовом секторе составляла 217 тыс. рублей, в финансовом — 205 тыс., в сфере IT-технологий — 166 тыс. рублей, перечислил Миронов.

«А теперь сравним: те, кто работает на производстве одежды, — 41 тыс., растениеводство, животноводство — 59 тыс., образование — 62 тыс. Причем, с моей точки зрения, это завышенная цифра. И получается, что те, кто создает продукты знания, кто заботится о нас, они, к сожалению, получают меньше. И это, к сожалению, увы, система», — подчеркнул он.

По словам лидера СРЗП, предоставленные Росстатом «усредненные показатели [зарплат по стране] <…> ни о чем не говорят».

«Вроде как на бумаге все красиво и в отчетах все хорошо, но реально люди-то живут очень тяжело. И здесь, конечно, необходимо назвать вещи своими именами. То, что нам показывают, это статистическая ложь и жонглирование цифрами. Если бы, как я сказал, реальные зарплаты были бы показаны Росстатом, то была бы совершенно другая ситуация. У нас Росстат — это структура, подчиненная Минэкономразвития. Сам музыку заказываю — сам себе, так сказать, рисую результаты», — сообщил депутат.

По мнению Миронова, Росстат нужно «переподчинить либо правительству, либо даже напрямую президенту».

«Нам нужна объективная картина. Чтобы лечить, нужно поставить диагноз. Если мы не будем знать реальную картину, нам вот это все рисуется Росстатом, то у нас происходит то, что происходит», — заявил парламентарий.

Миронов также сообщил, что общий долг россиян перед банками, включая ипотеку, составляет 37 трлн рублей, то есть практически бюджет России на 2025 год, который составляет 40,2 трлн рублей.

«И здесь эта сумма растет, задолженность. И должен сказать, что особенно в сложном положении находятся те, кто взял деньги в финансовых микроорганизациях», — уточнил он.

Решить эту проблему, по его мнению, следует следующим образом: 1) повысить МРОТ, 2) увеличить прогрессивную шкалу подоходного налога с 22% до 35%, 3) ежеквартально индексировать пенсии по текущей инфляции, 4) оплачивать родителям школьный набор, который эксперты оценивают в 32-35 тыс. рублей, 5) ограничить наценки на продукты питания, 6) внести изменения в систему статистического учета, потому что Росстат «сегодня рисует все, что он захочет».

«И самое главное, деньги-то есть, нужна политическая воля… У нас сейчас идет специальная военная операция, посмотрите, как увеличилось количество миллиардеров и как их доходы увеличились. А что люди? Люди поддерживают президента, люди поддерживают проведение специальной военной операции, а вот они вынуждены жить вот на такие деньги. И, конечно, здесь совершенно нужны другие подходы, о которых мы сегодня говорим», — сообщил Миронов.

Он добавил, что подавляющее большинство бюджетников — это учителя, педагоги, врачи и деятели культуры.

«Мы абсолютно убеждены, что по уровню заработной платы, по уровню социальной защиты, по пенсионному обеспечению они должны быть приравнены к государственным служащим. Вот это настоящие государевы люди, это госслужащие, и не надо будет заполнять декларации, как делают госслужащие, но уровень зарплаты у них должен быть совершенно другим», — заключил он.