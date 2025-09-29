«Нынче в школе первый класс вроде института», — пела Алла Пугачева еще в далеком 1978 году, но с тех пор нагрузка на учеников и учителей лишь неуклонно растет. Чем это опасно для школьников и педагогов, почему молодежь охотно идет в педвузы, но не хочет работать учителями, как в современные российские школы возвращается советское прошлое, RTVI рассказывает председатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Главные проблемы современной школы

Первая и главная проблема — это низкие заработки учителей и, как следствие, высокая нагрузка. Чтобы выжить, учителю сейчас нужно работать на две или две с половиной ставки. Это означает вести по 8-10 уроков в день, то есть в неделю нагрузка получается в 36-50 уроков.

Такая нагрузка отягощается прочими обстоятельствами. Во-первых, огромным числом всяких воспитательных мероприятий, которые спускаются сверху и ничем не ограничены. Во-вторых, разными конкурсами и акциями, в которых учителя должны участвовать вместе с детьми.

В-третьих, постоянными курсами повышения квалификации и аттестациями через каждые пять лет. К тому же, помимо непосредственно преподавательской деятельности, на учителей в последние годы навесили непосильную бюрократическую нагрузку, когда значительную часть своего рабочего времени им приходится тратить на составление разнообразной отчетности.

В результате получается просто неимоверная нагрузка, и поэтому учителя работают на износ, на пределе своих возможностей и сил.

Из этой проблемы вытекает все остальное. На этом фоне в школе неизбежно происходят разные конфликты. Но при таких условиях работы, когда учителю некогда голову поднять, любой мало-мальский конфликт может закончиться трагедией.

Часто бывает, когда конфликты между учениками и учителями заканчиваются какими-то очень серьезными проблемами и взаимными побоями. Нередко случается, что где-то побьют учителя или, наоборот, учитель в отношении кого-то из учеников применит силу. То и дело бывают конфликты и между учителями.

На самих учителей постоянно давят администрации школ — они сейчас в большинстве своем работают не в интересах педагогов, а в интересах муниципальных властей, которым нужно отчитываться об успехах. Все заточено под систему рейтингов школ, и администрации подгоняют учителей, заставляя их всеми правдами и неправдами улучшать показатели.

Всё это создает невыносимые условия труда при низкой зарплате, и с каждым годом ситуация только ухудшается. Учителя уходят из школы, а молодежь туда работать не идет, поэтому и возникает острый дефицит педагогических кадров.

Чем вредна перегрузка учителей

Учитель, который в день ведет по 8-10 уроков, не может к ним качественно подготовиться. Ведь что такое урок? Это не только те 40-45 минут, за которые учитель должен изложить материал, но и подготовка к занятию.

Это предполагает огромную предварительную методическую работу, а в условиях, когда учитель должен провести 8-10 уроков, никакой качественной подготовки к следующему занятию он провести не сможет. В результате качество образования неуклонно падает, а перегруженность учителей закономерным образом приводит к перегруженности учеников.

Ведь требования к знаниям и умениям школьников никто не уменьшает — скорее, происходит ровно наоборот. То, что учитель не успел дать на уроке, переносится в домашние задания, которые теперь действительно бывает очень большими.

В результате дети после 6-8 уроков в школе и неимоверного количества воспитательных и прочих мероприятий должны делать обширные домашние задания.

А те из них, кто нацелены на поступление в вуз, после этого еще и идут к репетиторам для восполнения недополученных в школе знаний. И это еще больше усугубляет и без того неблагополучную ситуацию в школе.

Плюс ко всему этому сейчас само содержание образования очень сильно страдает из-за постоянных изменений или очередных реформ. Например, чуть более трех лет назад зашел разговор об отмене в школе ОБЖ. Но потом вдруг выяснилось, что этот предмет нельзя отменять и что он, наоборот, очень нужен, просто надо поменять его содержание.

И так касается любого предмета — что-то появляется в школьной программе, что-то исчезает. С каждым годом школы лихорадит от всё новых и новых инициатив, спускаемых сверху. Всё это также негативно сказывается на учебном процессе.

О качестве педагогического состава

Известное выражение «Ума нет — иди в пед» больше характеризует не качественный состав педагогического сообщества, а отношение общества к учителям. Конечно, сейчас в условиях дефицита педагогических кадров учителям что только ни приходится преподавать.

Например, я сам до переезда в Москву отработал 17 лет в сельских школах Нижегородской области. И что только от совершенной безвыходности мне ни приходилось преподавать — и информатику, и труд, и физкультуру. Даже после переезда в Москву, когда я искал работу, в одной из подмосковных школ мне предлагали преподавать физику, хотя сам я учитель истории и естествознания.

И подобных примеров, к сожалению, теперь становится всё больше и больше. Я знаю случай, когда учитель математики по совместительству стал учителем географии, а после увольнения коллег — еще и учителем химии и биологии. Сейчас я работаю в Москве и часто вижу, что, например, учителями информатики нередко работают люди, которые ни к информатике, ни к образованию вообще не имеют никакого отношения.

Молодежь идет в педагогические вузы, потому что там низкие проходные баллы, но после их окончания мало кто работает в школе по специальности. А если кто-то и приходит с романтическими настроениями и планами что-то улучшить, то долго не выдерживает — прежде всего из-за невыносимых условий труда и низких зарплат.

Поэтому в целом по стране очень много возрастных учителей, на которых всё и держится.

Хотя в зависимости от региона наблюдается разная картина. Например, где-нибудь на Кавказе средний возраст учителей не такой уж и большой, но там и нет другой работы. В сельской местности молодежи нет, потому что туда мало кто возвращается.

Например, я до переезда в Москву пять лет проработал в не самой маленькой сельской школе. За всё это время при огромном дефиците кадров туда пришел лишь один молодой педагог. По образованию этот молодой человек был инженером, но после возвращения на свою малую родину он устроился учителем, потому что другой работы там не было. Что касается столицы и других больших городов, то там ситуация получше.

Я уже не говорю о том, что среди учителей совсем мало мужчин. Мужчины-учителя и раньше были редкостью, а сейчас тем более. Если из них кто и идет работать в школу, то это либо из-за очень сильной убежденности в своей педагогической миссии, либо от безвыходности и отсутствия другой работы.

Об укрупнении школ и буллинге

Конечно, ничего хорошего в укрупнении школ нет. Сейчас в рамках этого процесса постепенно закрываются школы в сельской местности. Например, недавно в наш профсоюз обратились коллеги из Мордовии за помощью в борьбе за сохранение сельских школ. Что касается крупных городов, то там в больших образовательных комплексах, в которые часто объединяют сразу несколько школ, ученикам и учителям очень неудобно.

Расписания уроков порой бывает составлено так, что следующие друг за другом занятия проходят в разных корпусах (то есть в бывших разных школах), и педагогам вместе с школьниками приходится бегать из одного здания в другое. От такой оптимизации заметно ухудшается и управление образовательным процессом.

Школы не должны быть таким громадными, к тому же расположенными в разных зданиях.

Я не понимаю, для чего придумали эту оптимизацию. Очень сомневаюсь, что она действительно приведет к уменьшению расходов на содержание школ, как это официально декларируется. Мне кажется, что эта затея придумана для того, чтобы было удобнее проводить централизованную образовательную политику и не допускать даже намека на какую-либо школьную автономию.

Что касается буллинга, то эта проблема всегда была в школе, только раньше она называлась травлей. Вспомним хотя бы знаменитый фильм «Чучело» Ролана Быкова, который более сорока лет назад вызвал большой скандал в советском педагогическом сообществе. Годы учебы у детей приходятся на очень сложный период развития их личности, поэтому во взаимоотношениях между школьниками всегда случаются ссоры и стычки.

Но я уже говорил, что из-за неимоверной нагрузки на учителей им совершенно некогда предупреждать, выявлять и разрешать конфликты между учениками. В школах нужны квалифицированные специалисты, в том числе психологи, которые бы непосредственно занимались этой проблемой, но их практически нет. Именно они в первую очередь попадают под сокращение при оптимизации школ в большие образовательные комплексы.

Поэтому сейчас в нынешней российской школе очень благодатная среда для разнообразных форм буллинга.

О возврате к советским практикам в школе

Пока что многие нововведения, отсылающие к советским методам обучения и воспитания в школе, больше похожи на какой-то косплей. Причем из советской школы берут самое плохое — например, оценки за поведение. Это полнейшая глупость, потому что никакую дисциплину такая мера не усилит. Это не работало в советское время, не будет работать и сейчас.

Введение единой школьной формы — тоже полная несуразица. Понятно, зачем она было нужна в советскую эпоху, когда уровень жизни был существенно ниже. Но сейчас это никакого смысла не имеет — наоборот, введение однообразной школьной формы будет порождать новые конфликты в школе.

Сейчас государство пытается всесторонне контролировать школу, опираясь на опыт советского прошлого. Всё чаще мы видим настойчивые попытки навязать учителям единые нормы образования, а ученикам — официальную точку зрения на какие-то вещи.

Что касается моего предмета — истории — то здесь прежде всего речь идет о введении единых учебников истории, в которых много идеологии. Многочисленные воспитательные мероприятия, которых в современных школах стало слишком много, тоже пытаются проводить в едином порядке по единым правилам и стандартам.

Когда из советского прошлого вытаскивают какие-то авторитарные практики, то это глубоко неправильно. Учительская профессия — это творчество. Должна быть свобода преподавания, и тогда профессия педагога снова будет престижной. Как существует многообразие в природе, так и должно быть многообразие в образовании, а не что-то единое и однообразное, как это сейчас пытается навязать государство.

Нельзя допускать превращения школы в образовательно-воспитательный лагерь.

Лучше бы из советской политики в сфере образования сейчас заимствовали что-нибудь полезное. В СССР на школу выделялось гораздо больше средств, чем теперь. Социальный статус учителя тоже был заметно выше, и педагогов в обществе уважали. Они получали стабильные заплаты, которые в целом были не ниже средних заплат по стране. Условия труда у них были ощутимо лучше — о такой чудовищной нагрузке, как сейчас, и речи не шло.

Что делать?

На самом деле рецепты для улучшения ситуации в сфере образования давно известны. Во-первых, учителям нужно повысить зарплаты до приемлемого уровня и обеспечить им достойные условия труда, снижающие риск быстрого профессионального выгорания.

Во-вторых, необходимо освободить педагогов от чрезмерной административно-бюрократической нагрузки, от всякой ненужной отчетности. В-третьих, дать им свободу преподавания и перестать их контролировать на каждом шагу, словно они хотят научить детей чему-то плохому. Государство должно доверять учителям и беречь их.

Всё это не лозунги, а набор конкретных мер, способных остановить дальнейшую деградацию среднего образования. Нам всем необходимо помнить, что школа — это один важнейших институтов социализации человека. Всё это тем более важно, потому что именно сегодняшние школьники в будущем станут определять дальнейшую судьбу нашей страны. Перефразируя слова одного из персонажей позднесоветского фильма «Курьер», именно в их руки попадет воздвигнутое нами здание.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции