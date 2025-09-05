В сельских школах ситуация с нехваткой молодых педагогов близка к «катастрофе», рассказал RTVI председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. Так он прокомментировал недавнее исследование проекта «Если быть точным», в котором говорилось, что в 22 регионах России пожилых педагогов больше чем молодых.

Молодежь разбегается

К началу нового учебного года проект “Если быть точным” опубликовал исследование о нехватке учителей в российских школах. Из него следует, что почти в четверти российских регионов доля учителей старше 60 лет превысила долю молодых педагогов — до 35 лет. В частности, доля педагогов старше 60 лет особенно высока в Еврейской автономной области, Красноярском крае, Владимирской, Ивановской и Калининградской областях. А в четырех регионах — в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Смоленской и Псковской областях — пожилых преподавателей в 1,5 раза больше, чем молодых.

Дмитрий Казаков отметил, что ситуация со “старением” педагогического состава в российских школах неоднородная, как и указывают авторы исследования “Если быть точным”:

«Из-за того, что условия труда очень тяжелые, из-за того, что зарплата маленькая, естественно, молодежь не идет в школу работать, и людей в возрасте много даже по моим субъективным представлениям».

По словам Казакова, в сельских школах, где он проработал 17 лет, ситуацию со наличием молодежи среди учителей можно описать только как “катастрофу”.

“В свое время в Нижегородской области была программа, по которой молодых специалистов привлекали социальной поддержкой — там давали жилье и автомобиль.

Какое-то число молодых учителей пришло, но потом, как только программа закончилась, вся эта молодежь ушла. Никак, кроме как нормальной зарплатой и условиями труда, молодежь в школу не привлечь. А если и удастся каким-то чудесным образом, она разбежится через некоторое время”, — добавляет он.

«Дайте педагогам свободу»

При этом министр просвещения Сергей Кравцов отчитывается о рекордных цифрах приема в педагогические вузы. Однако, по словам Дмитрия Казакова, на количестве молодых учителей в школах такая статистика не сказывается.

«Педагогические вузы очень часто имеют очень низкий проходной балл, так что дети, которые не поступают в те вузы, в которые они хотели, идут в педвуз. Но в школах они потом не оказываются», — уверен он.

Омолодить учительский состав в российских школах может только достойная оплата труда и адекватность условий труда, говорит Казаков. “В первую очередь нужно делать зарплату нормальную, условия труда нормальные и тогда все будет нормально”, — объясняет он.

Существующих мер поддержки учителей очевидно недостаточно, добавляет Казаков. Больше того, такие меры обычно имеют номинальный характер. “У нас часто говорят о повышении зарплат, но что это за повышение? Оно происходит за счет интенсификации труда: учителей нагружают на две-три ставки и получают вроде бы приличную зарплату, но учитель работает за двоих или троих, а получает зарплату за одного. Естественно никаких нормальных условий труда в такой ситуации быть не может”, — говорит он.

Также важным шагом к улучшению условий труда учителя станет отказ от бюрократизации школ, от конкурсов и акций, в которых также задействованы педагоги.