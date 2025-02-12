В Госдуму внесли законопроект о введении в школах оценок за поведение. Авторами документа стали депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев, передает корреспондент RTVI.

По их мнению, такая мера поможет стать ученикам более вежливыми, ответственными и научит взаимодействию с другими людьми, а также облегчит работу учителей, позволив им лучше управлять классом.

Кроме того, как считают депутаты, отзыв о поведении позволит педагогам выявлять учащихся, которым «требуется дополнительная поддержка, что позволяет реализовать более индивидуализированный подход к обучению».

«Оценка за поведение подготавливает детей к взрослой жизни, показывая, что их действия имеют последствия, что важно для успешного взаимодействия в обществе», — говорится в сопроводительной записке.

Если школьники, отмечает Гусев, будут знать, что их поведение оценивается, это будет мотивировать их быть внимательнее к другим и следовать нормам. По его словам, такого рода оценка — это «как дневник социального поведения, который поможет ребятам понять — важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде».

Ранее Миронов заявил, что школьники «часто хамят» учителям и относятся к последним «с пренебрежением». По его мнению, введение системы оценок за поведение «поможет остановить это безобразие».

8 февраля глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что в рамках борьбы с буллингом нужно разрешить учителям ставить двойки за поведение. При этом он подчеркнул, что это лишь одна из мер, так как должна быть создана «полноценная система профилактики деструктива, особенно школьной травли».