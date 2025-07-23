В России много проблем с системой образования, дефицит педагогов, а глава Минпросвещения «не на своем месте». Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Также он выступил с критикой в адрес Центробанка, назвав его действия «вредительством».

«Все, что происходит с образованием, — это вредительство. Это моя личная точка зрения. Нынешний министр просвещения Кравцов не на [своем] месте. <…> В Петербурге, у нас есть информация с мест, около 450 тыс. педагогов не хватает. Министр просвещения что отвечает? Что там [в школах дефицит учителей] 2% всего», — сообщил политик.

Речь идет о состоявшейся в апреле в Санкт-Петербурге встрече представителей законодательной власти России и глав министерств. На ней спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Кравцова высказаться по поводу дефицита учителей математики и физики в 30%, отметив, что министр говорит лишь про 2%. Глава Минпросвещения заявил, что 2% — это общий показатель по стране, в который входят не только учителя, но и другие работники школ. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на встрече заявила, что если в стране так «все хорошо с педагогами», как об этом говорит министерство, то возникает вопрос, почему оно «формирует запрос на иностранных педагогов, на мигрантов». По ее словам, на портале SuperJob есть 500 тыс. вакансий от школ. Кравцов заявил, что ему нечего на это ответить.

Также Миронов заявил, что практика подъема флагов в школе является «профанацией».

«Вот с какого-то времени у нас поднимают флаг в понедельник в школах. Знаете, как происходит? На улице назначается заранее три человека. Дождь, снег, ветер. Они выходят там, поднимают, в это время в школе все остальные занимаются чем угодно. Там это все профанация, не этим надо заниматься», — отметил он.

Отдельно политик высказался по поводу ключевой ставки. Миронов не исключил, что 25 июля, вероятно, ее снизят (сейчас она составляет 20%).

«То, что делает Центробанк, — вредительство. <…> Скоро люди будут выходить на улицы. Жилья нет, банки жируют, все хорошо, все рапортуют, как у нас все замечательно. А люди-то вообще концы с концами не сводят. <…> Тогда нам говорили на форуме [ПМЭФ] — у нас «охлаждение экономики». Не охлаждение, а переохлаждение. И уже просто идет деформация, потому что люди не могут, бизнес не может так работать. Уверен, что здесь необходимо принимать те решения, о которых мы много раз говорили, — чтобы ЦБ был независимым органом, подчинен правительству или хотя президенту — неважно», — сообщил лидер «Справедливой России — За правду».

Также Миронов заявил, что партии будет выдвигать участников СВО на выборы. При этом он раскритиковал бизнес и банки за то, что они недостаточно, по его мнению, помогают фронту.

«У нас что, бедная страна? У нас такие крупные компании, у нас банки не жируют? Почему люди должны собирать? Хорошо, я понимаю, носки, допустим, женщины связали, сети маскировочные, носилки. Но [граждане] собирают на коптеры, собирают на бронежилеты, собирают на каски, собирают на все. Честно говоря, это неправильно», — сказал политик.

Кроме того, лидер «Справедливой России — За правду» заявил, что России есть чем ответить на любые военные угрозы Запада, напомнив о ракете «Орешник».

«Долетит куда угодно и поразит все, что угодно, и никто не спасется. Поэтому пускай они мечтают о Калининграде, еще о чем-то», — заявил он.

Миронов также высказался по поводу уехавших за рубеж россиян. По его мнению, есть те, «кто испугался мобилизации, еще чего», но «ни слова против страны не сказал». Он отметил, что такие граждане могут вернуться на родину.

«А если ты рот открыл, если ты свою родину поливал [грязью], если ты там выступал против [политики России], то дорога должна быть закрыта. Это моя личная точка зрения», — подчеркнул парламентарий.

Помимо этого, депутат упрекнул юмориста Максима Галкина* в том, что тот «не пошел воевать за Израиль».

«Бери автомат, беги прямо в Газу, стреляй там. А? Кишка тонка. Уехали [релоканты] в такую свободную страну, а там тоже война, да еще какая война», — сообщил депутат.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов