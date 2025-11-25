Политика Минфина и Банка России негативно сказывается на российской экономике из-за неэффективного использования такого национального конкурентного преимущества, как углеводороды, заявил RTVI лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов Антона Силуанова о необходимости поиска новых «двигателей» экономики в связи с тем, что «время углеводородов постепенно начинает сокращаться».

«Моя позиция — Россия великая углеводородная держава. Это наше конкурентное преимущество, которое нужно эффективно использовать, сочетая это с развитием перспективных технологий, чему как раз мешает политика Минфина и Центробанка», — сказал Миронов.

По его словам, «очень трудно понять из расплывчатых фраз», что именно имел в виду Силуанов.

«Если бы он рассказал о налоговых льготах для инновационных проектов, это было интересно. А так это нечто из области „Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным“», — считает лидер «СР».

Миронов признал необходимость развития альтернативных источников энергии. Как отметил депутат, доля новых источников в энергобалансе увеличивается, тогда как потребность в электроэнергии растет еще больше и восполнять ее приходиться за счет традиционных способов.

«Замечу, что почти одновременно наш „топливный“ вице-премьер Александр Новак выступил на энергетическом форуме в Пекине, где как раз говорил о росте спроса на углеводороды», — добавил Миронов.

Во вторник, 25 ноября, Силуанов заявил, что России «нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые двигатели нашей экономики». Он связал такую необходимость с тем, что «время углеводородов постепенно начинает сокращаться».

«Мы видим, что все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого ресурса. Понятно, что какое-то время это остается, но нам надо смотреть на средне- и долгосрочную перспективу, и нам нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые двигатели нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов», — сказал глава Минфина в ходе выступления на форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» (цитата по «Интерфаксу»).

Силуанов добавил, что власти занимаются решением этой задачи.