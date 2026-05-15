Астролог бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Вероника Аникиевич (Данилевич), известная как Вероника Феншуй, удалила свой телеграм-канал «Лунные часы», обратил внимание RTVI.

Аникиевич — 51 год, она проживает в Киеве, родом из Херсонской области. Ее имя стало публично известно 12—13 мая 2026 года в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по делу экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Валентина Гребенюк сообщила суду, что у Ермака имелся отдельный телефон, предназначенный исключительно для связи с лицом, записанным в контактах как «Вероника Фэншуй Офис». По данным обвинения, Ермак систематически отправлял этому контакту даты рождения кандидатов на высокие государственные должности и просил астрологических советов. Прокурор представила суду фрагменты переписки, пишет «Украинская правда».

Среди назначений, которые, по версии следствия, обсуждались с Аникиевич, упоминались кандидатуры премьер-министра, действующего министра здравоохранения и заместителя руководителя Офиса президента.

После начала расследования НАБУ и САП Аникиевич советовала Андрею Ермаку уезжать из страны, пока его не арестовали, а также рекомендовала ему проводить обряды против конкурентов — например, закапывать их фотографии на кладбище.

В телефонных книгах ряда пользователей ее контакт был записан как «Veronika Anikievich/гадалка Ермак» и «Вероника Консульт. А. Б.» (инициалы А. Б. соответствуют имени и отчеству Ермака — Андрей Борисович).

Сам Ермак в ответ на вопрос о знакомстве с Аникиевич заявил: «У меня очень много знакомых», добавив, что знает несколько Вероник, но не помнит их фамилий.

По данным системы YouControl, Аникиевич значилась подписантом в ОАО «Панорама Инвестментс», входящем в группу Arricano эстонского бизнесмена Гиллара Тедера. Группа управляет крупными торгово-развлекательными центрами на Украине.

После объявления Ермаку подозрения (11 мая 2026 года по делу об отмывании около 460 млн гривен через финансирование коттеджного комплекса «Династия») Аникиевич публично встала на его защиту в социальных сетях.

В telegram-чатах (часть комментариев впоследствии удалена, однако сохранилась в архивах) она заявляла: «Я пишу о том, что НАБУ и САП продались русским и помогают продавить капитуляцию», а также: «Вы просто не в курсе, что творят НАБУ и САП, на их фоне Зеля с нимбом и крыльями за спиной». Также в своих комментариях в соцсетях Аникиевич распространяла многочисленные конспирологические теории.

В соцсетях Аникиевич писала на русском языке, за что после деанонимизации ее начали подвергать остракизму.

В случае освобождения под залог Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) запретил бывшему главе офиса украинского президента Андрею Ермаку общаться с его личной гадалкой Вероникой Аникиевич, . Ранее ВАКС арестовал Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 млн грн.