США не покинут НАТО, несмотря на риторику президента Дональда Трампа, из-за наличия у России ядерного оружия. Об этом на литовско-финском бизнес-форуме в Вильнюсе заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Политик считает, что благодаря военным базам в Европе и членству скандинавских стран в НАТО Вашингтон получает доступ к региону, где сосредоточена, как он полагает, главная угроза для США — ядерное оружие РФ.

Столб заявил, что «основная часть» этого арсенала находится якобы в том числе на Кольском полуострове, уточнив, что речь идет о территории, расположенной всего в 100 км от границы с Финляндией. По его мнению, ядерное оружие России «нацелено на Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес».

«США не покинут альянс. Америке нужна Европа», — подчеркнул финский президент, добавив, что «есть разница между риторикой и реальностью».

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников к единству. «Мы должны сохранить эту организацию, потому что это лучшая военная организация за всю историю — не то что со Второй мировой войны, а, может быть, с XIV века», — заявил он.

Bloomberg отмечает, что на этой неделе США внезапно отменили планы по переброске около 4 тыс. военнослужащих в Польшу. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон выведет из ФРГ не менее 5 тыс. американских военных, дав понять, что рассматривает более широкое сокращение американского контингента в Европе, общая численность которого — 85 тыс. человек.

Глава Белого дома не раз выступал с критикой европейских союзников из-за недостаточных, по его мнению, военных трат и отсутствия поддержки в его конфликте с Ираном, а с Данией он вступил в спор из-за Гренландии.