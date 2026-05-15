Иран может использовать дельфинов-камикадзе против американских кораблей в Ормузском проливе, пишет BBC Mundo. Когда-то страна купила на Украине нескольких таких животных с тренером, но сумела ли создать программу их подготовки — большой вопрос.

Иранские власти ищут нестандартные способы борьбы с американским флотом, после того как морская блокада США почти остановила экспорт иранской нефти и нанесла стране тяжелый экономический удар. Среди вариантов — дельфины, которых Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы обучил переносить мины и атаковать вражеские суда ценой собственной жизни, пишет издание.

Ормузский пролив пропускает примерно пятую часть мировой нефти и сжиженного газа. С конца февраля 2026 года, когда начался военный конфликт между США, Израилем и Ираном, судоходство в этом районе серьезно пострадало. В середине апреля США заблокировали иранские порты после того, как Иран атаковал торговые суда. Аналитики называют ситуацию «двойной блокадой».

Министр обороны США Пит Хегсет отнесся к слухам об иранских дельфинах-камикадзе скептически:

«Я не могу подтвердить или опровергнуть существование наших собственных дельфинов-камикадзе, но могу подтвердить, что у них их нет».

Российский биолог Александр Агафонов называет слухи о дельфинах-камикадзе вымыслом, указывая на технические сложности: животное не может перенести достаточный груз взрывчатки для причинения серьезного ущерба кораблю и неспособно отличить вражеское судно от своего.

Однако некоторые эксперты считают, что идея не так фантастична, как кажется. Дельфинов начали готовить к военным операциям еще во времена холодной войны. Советский флот создал в Севастополе программу, где животных учили искать подводные объекты и атаковать вражеских водолазов.

В 2000 году Иран купил у Украины нескольких дельфинов из этой программы вместе с тренером. Животные умели прикреплять гарпуны к целям и проводить смертельные атаки с минами на борту. Непонятно, есть ли сейчас у Исламской республики действующая программа боевых дельфинов. Животные, купленные четверть века назад, уже слишком стары, а доказательств существования новой программы пока не появилось.

Программы подготовки боевых дельфинов

Первые идеи использования дельфинов в военных целях появились еще в XIX веке, однако затем были забыты почти на сто лет. Активное исследование поведения животных началось в середине XX века одновременно в США и СССР.

Военно-морские силы США изначально планировали применять дельфинов во Вьетнамской войне. Основные задачи включали обнаружение подводных мин, охрану кораблей от вражеских водолазов, поиск и спасение подводников.

Во время войны в Персидском заливе несколько животных использовались для подводного слежения и разминирования. Позже в Ираке дельфины помогали разминировать порт, обнаруживая спрятанные мины, которые не замечали тральщики.

Основной упор делается на афалин (благодаря эхолокации для поиска мин) и калифорнийских морских львов (для обнаружения подводников). Всего в программе участвовало около 75 дельфинов. Официально ВМС США отрицают, что когда-либо обучали дельфинов причинять вред людям или доставлять оружие для уничтожения судов.

Военно-морской флот СССР создал научно-исследовательский центр на побережье Черного моря в Севастополе. Советская программа включала более широкий спектр задач, чем американская. Дельфинов обучали срывать с диверсантов маски и регуляторы, отрывать шланги от аквалангов. На морду животного можно было установить специальный пистолет, срабатывавший при контакте с целью. Дельфины прикрывали вход в Севастопольскую и Балаклавскую бухты.

Боевых дельфинов использовал отдельный отряд ПДСС Черноморского флота, но в начале 1990-х годов обучение было прекращено. После распада СССР база отошла Украине, а дельфинов использовали в развлекательных шоу.

Кроме того, в публичном пространстве регулярно появляются неподтвержденные сообщения и экспертные предположения о существовании израильского проекта подготовки боевых дельфинов. В основном они исходят от палестинской группировки ХАМАС.

В 2022 году ее боевики заявили о захвате у побережья Газы вооруженного дельфина, который якобы убил одного из членов ХАМАСа. В качестве доказательства демонстрировалось видео с морским млекопитающим, на морде которого был закреплен жгут. Комментаторы предположили, что это может быть система крепления оружия. Аналогичные утверждения палестинцев о поимке «дельфина-шпиона» со шпионским оборудованием появлялись и ранее — например, в 2015 году.