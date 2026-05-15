В Брянске из реки Десны подняли тело второго мальчика, провалившегося под лед в январе во время катания на ватрушках. Об этом сообщили региональные управления Следственного комитета, МЧС и местный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Тело нашли и извлекли из воды сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Это произошло на 116-е сутки поисков, отметили в отряде «ЛизаАлерт», добровольцы которого участвовали в них совместно с экстренными службами, правоохранительными органами, родными мальчика и местными жителями.

«Поисковые работы на реке Десна в г. Брянске завершены. <…> Поисково-спасательный отряд „ЛизаАлерт“ выражает искренние соболезнования семье и близким. Искренне благодарим всех, кто участвовал в поисках», — говорится на странице отряда во «ВКонтакте».

После обнаружения второго тела назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела по факту произошедшего с детьми продолжается, сообщили в СК.

Двое девятилетних мальчиков провалились под лед реки 20 января при катании на тюбинге с необорудованной горки. Это произошло в микрорайоне Московский Бежицкого района Брянска. По словам очевидца, дети слетели с кручи на лед и попали в полынью.

Поиски были организованы сразу же, к ним, помимо добровольцев отряда «ЛизаАлерт», присоединились активисты организации «Общество за безопасность» из Петербурга, а также спасатели и волонтеры из Москвы, Калужской, Орловской областей и других регионов.

Тело одного из погибших детей нашли в ночь на 8 февраля. Водолазы, которые обследовали дно реки, говорили, что там сильное подводное течение. Работу осложняли неблагоприятные погодные условия и особенности местности, в том числе сильно закоряженное дно.

Областной СК писал в своем канале, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК — «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».