В реке Десна в Брянской области обнаружили тело одного из двух девятилетних мальчиков, которые провалились под лед во время катания на ватрушке в январе. Об этом сообщили региональные управления МЧС и СКР.

Спасатели уточнили, что погибшего ребенка нашли в воде добровольцы, это произошло сегодня вскоре после полуночи. На место выехало звено ПСО для подъема тела. «Продолжаются поисковые работы второго мальчика», — добавили в МЧС.

В Следкоме сообщили, что назначили судебные экспертизы для установления обстоятельств гибели детей и продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по этому факту.

Двое друзей без разрешения родителей пошли кататься на ватрушке на берег Десны 20 января. Впоследствии очевидец рассказал, что они слетели с крутого берега на лед и попали в полынью. Чтобы идентифицировать детей и максимально быстро найти их родственников, объявление о ЧП публиковали во всех городских пабликах.

Поиски тел были начаты сразу же, к ним подключились добровольцы. Ситуацию взял под личный контроль глава Брянской области Александр Богомаз. На месте происшествия были найдены две брошенные ватрушки и смартфон одного из погибших школьников.

Водолазы обследовали дно под полыньей, в которую провалились мальчики, и пришли к выводу, что там сильное подводное течение, поэтому детей сразу же унесло вниз по руслу. Тем не менее в ходе поисковой операции обследовали и берега Десны. Кроме того, были задействованы подводные дроны. Работу осложняли неблагоприятные погодные условия и особенности местности (в частности, сильно закоряженное дно реки).

В МЧС в связи со случившимся призвали родителей быть особенно внимательными к времяпрепровождению детей в зимний период и не допускать, чтобы те оставались без присмотра возле водоемов, выходили на тонкий лед и играли у берега.