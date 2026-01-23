20 января в Брянске на реке Десна два школьника провалились под лед, катаясь на ватрушках. Спасатели и поисковой отряд «Лиза Алерт» ищут тела детей третьи сутки, но безрезультатно. Ситуацию взял под личный контроль глава региона Александр Богомаз. Что еще известно о случившемся — в материале RTVI.

Катались на ватрушках и выскочили на полынью

Несчастный случай произошел днем 20 января в Бежицком районе города рядом с жилым комплексом в микрорайоне Московский. Как сообщило СУ СК России по Брянской области, два мальчика девяти лет во время катания с необорудованной горки съехали на тюбинге на реку Десну и провалились под лед.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и его результатах. Региональная прокуратура тем временем организовала проверку.

Брянская администрация сообщила, что информация о ЧП поступила в дежурно-диспетчерскую службу 20 января в 13:34. Очевидец рассказал, что мальчики катались на ватрушках с крутого берега реки и «выскочили на полынью».

Shot писал, что на момент ЧП у реки находились пять детей. Позже там обнаружили две надувные ватрушки и сотовый телефон одного из школьников.

В одном из городских пабликов публиковали объявление о трагедии с призывом ускорить поиск родственников погибших. Издание Bryansk.aif.ru писало, что родители мальчиков не знали об их походе на реку и гибели.

Местный телеграм-канал впоследствии сообщал, что школьникам было по девять лет, они вместе учились и дружили.

Как проходят поиски

Утром 21 января, как сообщила администрация города, к поиску тел привлекли водолазов. Обследовав место гибели детей, они сделали вывод, что там сильное течение, способное затянуть человека под лед. Дно начали исследовать с помощью подводного дрона.

В «Лиза Алерт» уточнили, что поиски охватывают акваторию реки с погружением, прибрежную зону и пойму. В них участвуют сотрудники «Брянского пожарно-спасательного центра», МЧС, СПСЧ и полиции, следователи и добровольцы.

На следующий день на помощь прибыли специалисты из Орловской и Калужской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Численность спасательной группы превысила 70 человек, были задействованы 18 единиц техники. Администрация назвала операцию «беспрецедентной по масштабам».

23 января в «Лиза Алерт» заявили, что поиски идут с максимальной концентрацией сил и средств, тщательно и «с учетом всех возможных сценариев». Подводная камера обследовала 9696 кв. м, эхолот — 22 532 кв. м, подводный дрон — 7623 кв. м.

Руководитель отряда Сергей Клецин сообщил ТАСС, что брянский губернатор Богомаз взял операцию под особый контроль. Он уточнил, что поисковики — порядка 50 человек, включая волонтеров водного направления «Лиза Алерт» из Санкт-Петербурга, — используют 10 подводных камеры, четыре подводных дрона и два эхолота. В зоне поисков круглосуточно дежурят сотрудники Центра медицины катастроф.