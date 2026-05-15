После завершения конфликта на Украине страны Балтии рискуют столкнуться с усиленным давлением со стороны России, которая, вероятно, перебросит силы на восточный фланг НАТО. Такое мнение высказали американские чиновники в ходе слушаний в Конгрессе США, посвященных вопросам безопасности Эстонии, Латвии и Литвы, пишет Delfi.

В частности, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит полагает, что, хотя Россия сейчас задействует «90% своих боевых возможностей» в ходе операции на Украине, в конечном итоге она будет стремиться изменить баланс сил, демонстрируя мощь и создавая проблемы для НАТО.

«Это особенно актуально для Балтийского региона», — подчеркнул Смит.

Глава подкомитета по европейским вопросам, республиканец Кит Селф отметил, что боевые действия на Украине не мешают России одновременно восстанавливать свой военный потенциал.

«Когда эта война закончится, существует реальный риск, что Россия может разместить свои закаленные в боях войска у границ стран Балтии», — предупредил конгрессмен.

На слушаниях среди прочего обсуждались задержки поставок американских вооружений странам Балтии, вызванные войной США против Ирана. Смит признал задержки с поставками отдельных видов боеприпасов, но заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен выполнить все обязательства.

Заместитель помощника госсекретаря также предположил, что Украина будет рассчитывать на гарантии безопасности со стороны Запада и вряд ли станет полагаться на обещания Москвы. Он заявил, что главным долгосрочным фактором сдерживания должна стать сильная, хорошо вооруженная и технологически развитая армия Украины.

Смит добавил, что США «на 100% привержены достижению мирного урегулирования» конфликта Москвы и Киева.