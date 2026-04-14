Вильнюсский аналитический центр Baltic Defense Initiative опубликовал доклад «Зимняя буря» со сценарием возможного нападения России на Литву. Правда, в самом начале исследования авторы отмечают, что это «стресс-тест оборонной стратегии Литвы, а не предсказание намерений России». Итоги теста оказались плачевными не только для Литвы, но и для других стран Балтии — согласно этому сценарию, через 90 дней они капитулируют, при этом ни один российский солдат не пересечет границы. Практически всю работу по уничтожению оборонного потенциала республики, по мнению военных аналитиков, выполнят беспилотники.

Авторы центра Baltic Defense Initiative описывают вероятный конфликт, опираясь на реальные военные данные, полученные в результате анализа боевых действий на Украине, и анализирует промежуточные результаты войны США и Израиля с Ираном — всё это авторы переносят в Прибалтику и приходят к выводу, что страна сможет продержаться около 60 дней. Авторы подчёркивают, что в их сценарии союзники по НАТО не станут вмешиваться в конфликт.

Называя операцию «Зимняя буря» авторы доклада исходят из того, что атаковать Литву выгоднее всего зимой. Для подавления сопротивления Литвы российская армия сначала заглушит мобильную связь в стране и соседних Латвии и Эстонии, а затем ударит гиперзвуковыми и баллистическими ракетами и закончит операцию с помощью 170 000 беспилотников «Герань». Будут разрушены системы ПВО, военные базы, ключевые мосты, электростанции.

Самой странной и кровожадной частью сценария выглядит превращение Вильнюса в руины, а также атаки на памятники. Например, на уничтожение исторических памятников — башни Гедимина и Каунасского замка — литовские аналитики выделяют от 3 до 5 БПЛА типа «Герань».

170 тысяч «Гераней»

Откуда взялась цифра в 170 тысяч «Гераней»? Авторы дают такой ответ: это наблюдаемые производственные мощности и реалистичные темпы перераспределения с учетом текущего потребления в связи с боевыми действиями на Украине. Чтобы накопить такое количество БПЛА России нужно 22 месяца. К концу 2027 года Россия, по мнению Baltic Defense Initiative накопит такое количество БПЛА. Проанализировав потенциал сил ПВО Литвы, авторы приходят к выводу, что они смогут сбить от 3—8% из них.

«2,8 миллиона человек остаются в темноте при температуре -10°C без отопления, воды, связи и правительства. Ни один российский солдат не пересекает границу», — пишут авторы. На 90-й день Москва выдвигает ультиматум и видя, чем это обернулось для Литвы — Латвия и Литва капитулируют.

Авторы доклада обращают внимание на ключевые уязвимости Литвы: немецко-литовская бригада не имеет боевого опыта; у Литвы почти полностью отсутствуют ракетных боеприпасы, у страны один СПГ-терминал в Клайпеде, который закрывает 100% импорта газа и может быть поражен одним залпом с корабля из Балтийского моря.

Не лишен доклад и черного юмора, на 85 день согласно сценарию, «НАТО проводит дебаты, США отправляют в Литву шлемы, а Россия ждет капитуляции».