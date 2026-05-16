Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешних условиях не рекомендовал бы своим детям получать образование или строить карьеру в США, сославшись на изменившийся социальный климат в стране. По его словам, Америка больше не выглядит для него прежней «страной возможностей», хотя ранее он относился к США с большим восхищением, пишет The Guardian.

Обсуждая перспективы молодежи и положение Германии в меняющемся мире на встрече с молодыми католиками в немецком Вюрцбурге, Мерц, которого традиционно считают сторонником трансатлантического партнерства, признал, что его отношение к Америке заметно изменилось.

«Я всегда восхищался Америкой. Но сейчас мое восхищение не растет», — сказал канцлер, указав на стремительно меняющийся социальный климат в глубоко разделенном американском обществе.

По словам главы немецкого правительства, даже наиболее образованные люди в США сегодня сталкиваются с серьезными трудностями при поиске работы. Именно так он объяснил, почему не рекомендовал бы своим детям ехать в Штаты для получения образования и дальнейшего трудоустройства.

«Сегодня я бы не рекомендовал своим детям ехать в США, получать там образование и работать там просто из-за социального климата, который там внезапно возник», — заявил Мерц, обращаясь к молодежной аудитории.

Высказывание канцлера вызвало критику со стороны правого фланга немецкой политики. Политик Беатрикс фон Шторх написала в социальных сетях, что слова Мерца о США противоречат интересам Германии, которую он, по ее мнению, ведет к социальной и экономической катастрофе.

Мерц использовал выступление не только для критики ситуации в США, но и для разговора о будущем Германии. Он призвал немцев не поддаваться «катастрофическому мышлению» и более оптимистично оценивать возможности собственной страны.

Канцлер заявил, что Германия остается одной из стран, где у молодых людей есть значительные перспективы для самореализации.

«Я твердо убежден, что в мире найдется мало стран, которые предлагают такие огромные возможности, особенно для молодежи, как Германия», — сказал Мерц.

Заявление канцлера ФРГ прозвучало на фоне усилившейся напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и его европейскими союзниками по НАТО. Среди факторов, усугубляющих разногласия внутри трансатлантического альянса, СМИ называют торговые споры и конфликты вокруг Украины и Ирана.