Президент России Владимир Путин 19—20 мая посетит с официальным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил Кремль.

Поездка российского президента в КНР приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и Китаем, говорится в сообщении.

Путин и Си обсудят вопросы двусторонних отношений, углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Кроме того, главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026—2027 год).

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

Программа визита также предусматривает встречу Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества.

13 мая с трехдневным официальным визитом в Китай прибыл президент США Дональд Трамп. Это был его первый визит в КНР с 2017 года. В ходе встреч Трамп и Си обсудили двусторонние отношения и торговые ограничения, а также ситуацию вокруг Ирана и Тайваня. Американский лидер объявил, что стороны заключили «фантастические торговые соглашения».

Ранее Трамп не исключил, что при необходимости может отправиться в Россию в рамках усилий по урегулированию российско-украинского конфликта. «Я сделаю все необходимое», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита в РФ в этом году. В Кремле после этого заявили РИА Новости, что сейчас визита Трампа в Россию нет на повестке дня.