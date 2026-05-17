Россия обладает свойством «исторгать» из себя некоторых людей. Такое мнение лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* высказал в интервью RTVI.

Гребенщиков* вспомнил, как однажды играл концерт в Нижнем Новгороде. «Я был восхищен тем, как много замечательных айтишников стоит в зале, молодых мужиков с бородами, которые всё понимают и реагируют блестяще. Полный контакт», — рассказал музыкант.

Гребенщиков* добавил, что около трех лет назад увидел «те же лица» на концерте в Бостоне. Он предположил, что это были «те же самые ребята».

«Россия имеет замечательное свойство исторгать из себя людей, которые созрели для мира, и это происходит регулярно. История показывает все эти волны [эмиграции], которые происходят. Сейчас это происходит опять», — заявил лидер «Аквариума».

По его мнению, после того как Россия «исторгает из себя» таких людей, образуется вакуум.

«Должны родиться новые. Рождаются новые, которые такие же, как старые, потому что они тоже хотят, ищут… Очень плодородная [земля]», — отметил Гребенщиков*.

Ранее артист «Театра имени Моссовета» Александр Яцко заявил, что боится комментировать действия государства. По его словам, «государство — это что-то бесчеловечное». «Что-то такое машинного типа. А я жизнь строю на человеческих интонациях и на общении с живыми людьми. А государственные машины я боюсь», — пояснил артист.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов