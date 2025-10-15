Артист «Театра имени Моссовета» Александр Яцко в интервью программе «Легенда» на RTVI сказал, что боится комментировать действия государства.

Яцко рассказал, что все репертуарные театры зависят от государства. «Мы живем на дотации. Нас финансируют. Мы не с кассы [живем]. Это антреприза живет с кассы», — пояснил он.

По словам актера, будущее театра вряд ли за антрепризой, хотя «частное дело лучше развивается и правильнее».

«Недаром же по сравнению с прежними советскими временами сейчас много приватизировано. Правда, государство сейчас очень многое возвращает себе, но тут государству виднее. Я в этих делах ничего не понимаю и комментировать действия государства я боюсь», — сказал Яцко.

Он добавил, что «государство — это что-то бесчеловечное». «Что-то такое машинного типа. А я жизнь строю на человеческих интонациях и на общении с живыми людьми. А государственные машины я боюсь», — отметил артист.

Яцко также сказал, что «Театр Моссовета» сейчас «чуточку инертный». «Но сейчас время такое сложное. На какую тему сейчас выскажешься? Боятся, наверное», — порассуждал артист.

«Вот сейчас ни с того ни с сего ставший худруком МХАТа Константин Хабенский (с какого перепуга?) — ну, вот он пригласил [артиста балета] Цискаридзе и сам играет Мольера [в спектакле] «Кабала Святош». Они касаются этой темы — художник и власть. Посмотрим. Я не видел еще спектакля. Дай бог, чтобы он был хорошим», — заключил Яцко.