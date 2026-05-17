Московский регион в ночь на 17 мая подвергся массированной атаке беспилотников. По данным властей, в результате налетов в Москве ранены 12 человек, в Подмосковье трое погибли, еще пятеро пострадали. Повреждения получили жилые дома, обломки БПЛА упали на территорию Московского НПЗ и аэропорта Шереметьево. Подробности — в материале RTVI.

Самая массовая атака за год

C полуночи пятницы силы ПВО сбили уже 131 БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». С начала суток 17 мая сбит 81 дрон, летевший на столицу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Это крупнейшая атака на Москву более чем за год, отмечает ТАСС. До этого самая массовая в текущем году атака была зафиксирована 14 марта — тогда Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников, летевших на столицу. В 2025 году крупнейшая атака БПЛА на Москву произошла 11 марта — тогда, по данным мэра, были сбиты 74 БПЛА.

Как следует из сводки Минобороны России, всего с 22.00 мск 16 мая по 7.00 мск 17 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Атакован НПЗ, обломки упали в Шереметьево

Зафиксировано «попадание» беспилотника по территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). В результате повреждено три дома, ранено 12 человек — пострадала смена строителей, в основном возле проходной предприятия.

«Технология завода не нарушена», — написал Собянин.

Кроме того, падение обломков БПЛА было зафиксировано на территории аэропорта Шереметьево. В его пресс-службе сообщили, что фрагменты дрона «находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов». Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет.

«На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. <…> Ситуация в пассажирских терминалах спокойная», — говорится в сообщении.

Погибшие и раненые: атака на Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 3:00 мск 17 мая силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион. В нескольких муниципалитетах атакованы инфраструктурные объекты.

Воробьев привел сводку с последствиями атаки:

В микрорайоне Старбеево в Химках в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина, еще один человек находится под завалами.

В деревне Погорелки (Мытищи) БПЛА попал в строящийся дом, в результате погибли мужчина и женщина. Из-за падения обломков повреждения получил еще один дом — там пострадавших нет.

В микрорайоне Путилково в Красногорске зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный жилой дом, повреждены несколько квартир. Пострадавших среди жителей нет.

В Истре беспилотники попали сразу в несколько жилых домов: многоквартирный в Дедовске и шесть частных в поселке Агрогородок. По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина, им оказывается медицинская помощь.

В деревне Субботино (Наро-Фоминский округ) в результате падения БПЛА загорелся частный дом. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, в Сергиево-Посадском городском округе в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома и три автомобиля, пострадавших нет, сообщила глава округа Оксана Ероханова.

На местах происшествий работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций, указал Воробьев. Он пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.