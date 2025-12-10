Режиссер Александр Сокуров рассказал RTVI, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным на заседании СПЧ он бы хотел обсудить «миллион вопросов», но старался говорить только о «самом чувствительном». Он отметил, что лично его больше всего тревожит будущее российских молодых кинодеятелей, без которых отечественный кинематограф может погибнуть, а также судьба «Ленфильма». По его мнению, власти Санкт-Петербурга не осознают, насколько дорогой будет «эта игрушка».

О встрече с президентом России

Сокуров на прошедшем 9 декабря заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в разговоре с Путиным обсудил несколько тем. В частности, он обратил внимание на ситуацию с поступлением в вузы, где многие бюджетные места занимают дети участников СВО.

Как отметил постановщик, на некоторых специальностях бесплатных мест для обычных абитуриентов не осталось вообще, хотя из-за сложной экономической ситуации многие семьи не могут оплачивать обучение.

«Большое число очень способных, талантливых людей, которые годами в школе шаг за шагом шли, учились, сдавали хорошо экзамены и имеют единственную возможность получить образование, если они получают бюджетные места, и таких шансов у этих людей становится меньше, меньше и меньше. Как нам уберечь этих людей от этой угрозы лишиться права на образование? Это очень серьезная, большая, на мой взгляд, проблема, об этом нельзя не думать. Это проблема в общенациональном масштабе», — сказал он.

Путин в ответ заявил, что льготы для участников СВО — правильное решение, а дети героев по интеллектуальным качествам не уступают другим претендентам, добавив, что на Западе образование стоит в несколько раз дороже.

Сокуров также пожаловался на повышение коммунальных платежей в Петербурге, где тарифы в 2026 году вырастут дважды, и отметил, что некоторые его знакомые опасаются, что не смогут оплачивать квартиру, и задумываются об организации «ночлежных домов». Президент объяснил рост тарифов инфляцией, добавив, что главное — чтобы они росли «в меру».

Отдельно кинодеятель затронул тему иноагентов и цензуры, заявив, что в России «не умеют обращаться со сложными людьми» и избегают политических дискуссий с молодежью, а также упомянул запрет одного из своих фильмов без объяснения причин.

Путин согласился, что с иноагентами «не нужно размахивать мечом направо и налево», но напомнил об американском происхождении этого закона и пообещал лично позвонить режиссеру, чтобы обсудить запрет картины.

В завершение Сокуров попросил помочь «Ленфильму», который должен перейти в собственность Петербурга, и президент пообещал поговорить об этом с губернатором Александром Бегловым.

«Вопросов было миллион»

В беседе с RTVI Сокуров рассказал, что у него после разговора с президентом сложилось впечатление, что по вопросам, которые были им озвучены, в будущем «могут произойти какие-то изменения». Он подчеркнул, что это нужно не только ему, но и его молодым коллегам.

Постановщик также рассказал, что звонка от Путина пока не было. По его мнению, это связано с тем, что президенту «были сообщены факты, которые ему нужно еще проверить, перепроверить».

«Думаю, что сегодня точно ничего не будет, и завтра точно ничего не будет. Но даже не важно, состоится этот разговор или нет. В конце концов, важно то, что это было сказано публично, открыто и очень конкретно. Это было очень важно для меня, действительно важно. Точнее, не лично для меня, потому что это вопросы, которые касаются судеб моих молодых соотечественников в первую очередь», — добавил он.

На вопрос, все ли он обсудил с главой государства, что хотел, Сокуров ответил отрицательно.

«Нет, конечно. Вопросов было миллион. Но, учитывая специфику этой встречи, разговор президента со мной был во много раз длиннее, чем с другими членами совета. Конечно, я испытывал некоторую неловкость от этого, что забираю время [у других]. Там сидело огромное число людей, <…> все хотели что-то сказать. Но вот так получилось, что он со мной проговорил столько времени. Я торопился, пытался изложить коротко что-то, что мне кажется, самое чувствительное, самое важное. Не всё, конечно, не всё», — пояснил он.

Сокуров также выразил сожаление, что разговор с Путиным по поводу «Ленфильма» получился таким коротким. Он добавил, что беседа на эту тему должна была быть более подробной, но из-за нехватки времени этого не произошло.

В начале декабря президент России подписал указ о передаче 100% акций киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга для развития кинопроизводства в стране, поручив правительству завершить процедуру за шесть месяцев. До этого объект принадлежал Росимуществу. Развитием старейшей государственной кинокомпании России, основанной в 1914 году, займется губернатор Александр Беглов при участии федеральных органов и институтов поддержки кино. До перехода под управление городских властей «Ленфильм» переживал 12 лет финансовых трудностей. Глава города пообещал, что на студии начнут снимать патриотическое и историческое кино, в том числе проекты на тему СВО.

Сокуров в беседе с RTVI признался, что больше всего тревогу у него вызывает будущее «Ленфильма», и для него это, вероятно, даже важнее, чем другие темы, которые он поднял во время разговора с главой государства.

«Мы с ним [Путиным] до этого действительно несколько говорили об этом [судьбе киностудии]. Но тогда была другая экономическая ситуация в стране. А сейчас есть тревога: в состоянии ли город потянуть расходы все на содержание студии? Не только на ремонты, а их надо много делать, но и на само финансирование кино», — сказал он.

Кинодеятель не исключил, что глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, вероятно, не представляет, насколько «на самом деле дорого стоит сегодня все это кинопроизводство», особенно на военную тему. Он также отметил, что, кроме самих трат на съемки, нужно найти «талантливых людей, которые могли бы это сделать».

«Интересно, есть ли у города деньги на то, чтобы эту “игрушку” финансировать, скажем так? Поддерживать киностудию в ее сегодняшнем состоянии, сегодняшнем с ее долгами — это очень дорого. Город Ленинград — совсем не богатый город. Это внешняя витрина такая, а город совсем не богатый, это не Москва. Здесь каждая копейка на счету, на самом деле. И каждый театр это чувствует, что мы город не богатый, что мы провинциальный город. И это надо иметь это в виду», — сообщил постановщик.

По мнению Сокурова, «Ленфильм» надо «структурно перестраивать»: пригласить хорошего художественного руководителя, организовать сильную редакционную коллегию, набрать серьезных редакторов, а также сделать так, чтобы «право на съемки имели только молодые российские режиссеры».

«А это рождает очень много внутренних, даже политических вопросов. Не знаю, готова ли студия решиться в полной мере на работу с начинающими авторами? Ведь у них может быть отличная от людей других поколений точка зрения на современные события, современное кино и прочее, прочее. Это целый комплекс вопросов, на самом деле, большой перестройки студии», — подчеркнул собеседник RTVI.

Сокуров также рассказал, что его уже не беспокоит судьба собственной картины «Сказка», которую ранее запретили к прокату в России.

Сам постановщик в 2023 году сообщил, что в общей сложности на полку положили три его работы — «Сказку», «Русский ковчег» и документальную ленту «Робер. Счастливая жизнь». При этом «Сказку» на YouTube выложила журналистка и телеведущая Ксения Собчак, назвавшая его уникальной картиной. Как отметил Сокуров, он переживал, что Собчак могут из-за этого наказать.

«Я не рассматриваю этот вариант, потому что у меня уже есть новый большой фильм — “Записная книжка режиссера”. Да и запрещены другие мои работы, поэтому я не думаю сейчас об этом. В самой меньшей степени меня беспокоит моя собственная судьба. Есть что есть. Бороться с бюрократией современной я не в силах», — сказал он.

Постановщик подчеркнул, что лично для него существенно то, что будет дальше с его молодыми коллегами.