Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным и аккуратным, не следует «размахивать этим мечом налево и направо». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Глава государства подчеркнул, что никто не должен «сходить с ума» при применении этого закона, все должно происходить «без всяких нарушений». Путин напомнил, что законодательство об иноагентах было придумано не в России, а изначально появилось в США, где нарушение этого закона грозит тюремным заключением, тогда как в РФ такого наказания нет.

«У нас, собственно, одно самое главное. Покажите источники финансирования. Ну чего же здесь такого страшного? Особенно ничего здесь страшного нет. <…> Не нужно этим мечом размахивать налево и направо. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений», — сказал президент.

С декабря 2022 года в России иноагентом признают тех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием, а также занимается политикой, сбором информации о военной и военно-технической деятельности страны или распространением материалов для широкой аудитории. Реестр иноагентов ведет Минюст и сейчас включает 1121 имя и название организаций.

Сейчас иноагенты ограничены в получении финансовой и имущественной помощи от государства, а также в рекламе и участии в выборах всех уровней. Им запрещено быть наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

9 декабря «Ведомости» сообщили, что член Центризбиркома Игорь Борисов в статье для научно-аналитического журнала «Гражданин. Выборы. Власть» заявил, что для сохранения суверенитета, обеспечения безопасности и защиты прав граждан государство может пойти на полный запрет иноагентам участвовать в политической и публичной жизни общества — от членства в политической партии и работы агитатором в избирательной кампании до публичных выступлений и публикаций.

По его словам, такое будет возможно, если попытки иноагента выйти за пределы регламентированной деятельности, которые расцениваются как «путь к предательству своего народа, к измене, сотрудничеству с врагом, коллаборационизму», не будут пресечены.

Борисов также предложил рассмотреть введение в Уголовный кодекс в качестве отягчающего обстоятельства «совершение преступления с иностранным участием» для преступлений против конституционных прав и свобод, общественной безопасности и основ конституционного строя.